Эстонский флаг на открытии Олимпийских игр понесут гребец и наездница

"Мы решили, что флаг должны нести спортсмены обоих полов, в знак того, что на Олимпийских играх и мужчины и женщины представлены примерно одинаково. Наш выбор пал на опытных, заслуженных спортсменов." — рассказал спортивный директор эстонского Олимпийского комитета Марти Райу.