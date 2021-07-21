21.07.2021, 09:41
Эстонский флаг на открытии Олимпийских игр понесут гребец и наездница(14)
Фото: Scanpix
Тыну Эндрексон и Дина Эллерман станут знаменосцами Эстонии на открытии Олимпийских игр в Токио.
"Мы решили, что флаг должны нести спортсмены обоих полов, в знак того, что на Олимпийских играх и мужчины и женщины представлены примерно одинаково. Наш выбор пал на опытных, заслуженных спортсменов." — рассказал спортивный директор эстонского Олимпийского комитета Марти Райу.
Тыну Эндрексон — эстонский гребец, призёр Олимпийских игр 2008 и 2016 годов, призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы.
Дина Эллерман — эстонская наездница, многократная чемпионка Эстонии.