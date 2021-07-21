Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса?

В Великобритании умерли, по меньшей мере, 259 человек, заразившиеся дельта-вариантом коронавируса. По данным агентства Public Health England при министерстве здравоохранения Великобритании, 116 из них были полностью вакцинированы. В связи с этим всех беспокоит вопрос: защищает ли вакцинация от дельта-варианта?

Вначале дисклеймер: да, вакцинация эффективна, в том числе, и от дельта-варианта коронавируса. Тем не менее остаточный риск заразиться все равно сохраняется. Почему?

Вакцина эффективна — но не на 100 процентов

Ни одна из утвержденных на сегодняшний день вакцин не защищает на сто процентов от заражения коронавирусом — это доказали исследования, сделанные уже после начала массовой вакцинации. Заразиться и, в худшем случае, умереть могут, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями — хотя риск инфекции после прививки существенно снижается. Так, в настоящее время уровень смертности в Великобритании остается очень низким — несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В одном из июньских выпусков подкаста "Coronavirus Update" в эфире медиакомпании NDR самый известный вирусолог Германии Кристиан Дростен (Christian Drosten) подтвердил: действительно, известны случаи, когда умирают люди, прошедшие двойную вакцинацию. Но, по его словам, в каждом из этих случаев необходимо внимательно изучить, что именно стало причиной смерти и как был поставлен диагноз. Высокая доля вакцинированных людей среди умерших в Великобритании, как и, в принципе, низкий уровень смертности, по словам Дростена, вероятно, объясняются тем, что около половины населения там уже полностью вакцинированы.