В Нарве будут отмечать начало советской оккупации. За организаторов приняли партию EKRE, всё из-за публикации в Facebook

В Facebook появилась афиша с расписание мероприятий в Нарве в честь 26 июля. "Город был освобожден и началась новая страница в его жизни. Общественные организации поздравляют всех с праздником!" Как известно, в истории Эстонии эта дата не ассоциируется с праздником, так как после немецкой оккупации (1941-1944) началась советская.

Постером с графиком событий поделилась в группе "Жители Нарвы" общественный деятель, член правления нарвского отделения EKRE Алла Деловая.

”Это не мероприятие нарвского отделения EKRE. Я просто выставила афишу в нарвскую группу. Там мы публикуем различные новости и ссылки на мероприятия в городе. У нас нет какой-либо дискриминации, публикуем всё”, — ответила Алла Деловая на вопрос RusDelfi о мероприятии 26 июля.

Как призналась Алла, 26 июля обычно в городе не справляют.

”Скорее всего, это делается перед выборами”, — предполагает она. В объявлении написано, что организаторами выступают несколько некоммерческих организаций: Нарвский союз ветеранов, ”Память”, ”Камерад” и другие.

Алла, по собственным словам, не будет участвовать в данном мероприятии. ”У меня в семье не принято отмечать этот день. 9 мая я тоже не отмечаю. Я всем всегда объясняю, что у меня дед не признавал советскую власть, второй дед — был эстонцем, служил в СС и сбежал в Америку. Наша бабушка даже не научила нас говорить по-эстонски, боялась говорить на эстонском в советское время. С тех времен у нас нет никакого ажиотажа по этому празднику. Кто хочет — тот отмечает, кто не хочет — не отмечает”, — подчеркивает собеседница RusDelfi.