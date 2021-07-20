Заложница "Маленькой Веры": куда пропала секс-символ советского кино Наталья Негода

В 1987 году Наталья Негода дебютировала в кино в роли девятиклассницы Зины в фильме Юрия Кары "Завтра была война". Главную роль в "Маленькой Вере" изначально должна была исполнять Ирина Апексимова, но роль отдали Негоде. Актрисе сценарий не понравился и на пробах она не старалась понравиться режиссеру - это оказалось решающим. Потом Наталья вспоминала, что сниматься в фильме ее побудили обстоятельства — съемки планировались летом на море, а в театре были каникулы. Кроме того, она должна была сниматься со своей подругой Александрой Табаковой.

В 1988 году Наталья Негода сыграла главную роль в сенсационном фильме Василия Пичула "Маленькая Вера". Актриса долгое время носила звание секс-символа и стала первой советской моделью, снявшейся для американского Playboy. Картина стала первой на советском экране, где герои занимаются сексом, в фильме "Маленькая Вера" было много откровенных сцен. Фотографии актрисы были повсюду — на обложках газет и журналов, а девушки как на подбор наряжались в полосатую кофточку, черную юбку, сетчатые колготки и большие серьги-кольца, как у главной героини. Однако через несколько лет о яркой красавице постепенно забыли и она уехала в США.

Актриса родилась 12 ноября 1963 года в Москве в семье актера Московского ТЮЗа Игоря Негоды и режиссера Тамары Павлюченко. В детстве Наталья мечтала стать балериной, но преподаватели особого таланта в ней не заметили. После школы Негода хотела поступить в театральный институт, но не прошла отбор, после чего год работала в театральном музее экскурсоводом. Несмотря на неудачи, будущая актриса все же поступила в школу-студию МХАТ, где училась вместе с детьми знаменитостей: дочерьми Олега Табакова и Евгения Евстигнеева, сыновьями Вячеслава Невинного и Олега Ефремова.

В 1988 году миллионы зрителей посмотрели эту картину и миллионы ругали. Сейчас Негода ведет затворнический образ жизни и не появляется на публике, а роль в фильме "Маленькая Вера" так и осталась самой яркой работой актрисы.

В период учебы в театральном у Натальи Негоды был роман с Михаилом Ефремовым, они были вместе почти три года. Советский и российский журналист Евгений Додолев писал, что роман между актерами были очень бурным: "Союз у них был сплетнеобразующий. Роман угарный. И существуй тогда светская хроника как жанр, они обеспечили бы хлебом насущным легион папарацци. Перед съемками "Маленькой Веры" пара скандально разошлась, а во время работы до Ефремова долетали из Мариуполя слухи об интрижке его бывшей пассии с партнером по фильму красавцем Андреем Соколовым. Хотя, думаю, разговоры были определены сюжетом ленты и скандальной постельной сценой, ставшей в истории советского кино революционной. Свечку никто не держал, сама же Наталья игриво отшучивалась".

Несмотря на такой успех, Негода стала заложницей своей знаменитой роли. Вышедший в 1989 году фильм Василия Пичула "В городе Сочи темные ночи" зрители оценили хуже и отмечали, что картина гораздо слабее "Маленькой Веры". В 2009 году Негода снялась в фильме Алексея Мизгирева "Бубен, барабан" в роли 45-летней библиотекарши из маленького провинциального города, а в 2018 году она появилась на экране последний раз в картине "Ван Гоги".

Зрители повалили в кино посмотреть откровенные сцены, а потом сами же ругали фильм за распущенность. Тогда киноленту посмотрели 55 миллионов человек, "Маленькая Вера" получила массу призов, а Негода стала лучшей актрисой 1988 года в СССР согласно опросу журнала "Советский экран". В конце 1980-х годов актриса снялась для американского журнала Playboy и получила немыслимый по тем временам гонорар.

Я помню, что мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула. Помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии

После выхода фильма на экраны на 25-летнюю Негоду обрушилась всесоюзная слава, а фильм стал настоящей кино-революцией. Это случилось во многом из-за откровенной сцены, ведь в советском кино такого еще не показывали. Интересно, что изначально в сценарии ее не было.

После переезда в США актриса вышла замуж за русского эмигранта, но развелась через 13 лет, а потом вернулась в Россию в 2007 году.

Затворничество

Сейчас Негода ведет довольно замкнутый образ жизни, кроме того у нее нет ни мужа, ни детей. Она не выходит в свет, однако в 2018 году согласилась прийти в студию к Андрею Малахову, где встретилась с коллегами Андреем Соколовым, Людмилой Зайцевой и Юрием Назаровым. Шоу было посвящено 30-летию выхода фильма "Маленькая Вера". Отвечать в эфире на вопросы о личной жизни Негода наотрез отказалась.

Позже в одном из интервью Наталья так говорила о знаменитом фильме: "По большей части "Маленькая Вера" своим успехам обязана тем самым злополучным сценам, за которые нас до сих пор полощут по всем передачам. Мы получали письма мешками, из них 95 процентов – просто жутко ругательных. А это говорит о том, что людей задело, цепануло, они не могли молчать. Я вот думаю, какое счастье, что тогда не было интернета. Мы бы, наверное, все сдохли от помоев, которые бы на нас вылили. А еще писали: "Где вы такое нашли? Мы так не живем!". У нас в России до сих пор так живут. Мало что меняется, к сожалению, а человек вообще не меняется".

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.