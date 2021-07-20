20.07.2021, 13:06
Массажные кресла и настольные игры — что может быть лучше? Эстонские олимпийцы поделились тем, как отдыхают между тренировками
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Борец вольного стиля Эпп Мяэ и наездница Дина Эллерман активно показывают в сториз закулисье жизни в Токио.
Между активными тренировками не менее важен эффективный отдых. Дина показывает в своих сториз спортсменок, отдыхающих в массажных креслах.
Эпп проводит время за настольными играми со своим тренером.
А сборная Эстонии по фехтованию только направляется в Токио. Тренировочный лагерь проходил в японском городе Саку. Наверное, место для тренировок было выбрано чтобы меньше тосковать по родной Эстонии: