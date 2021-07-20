Еду в Токио будут проверять на уровень радиации. Все из-за "Фукусимы"(1)
Олимпийская сборная Южной Кореи будет готовить еду для своих спортсменов отдельно и проверять ингредиенты на предмет радиации во время Олимпийских игр в Токио, заявил в понедельник представитель сборной. Это может ещё больше навредить и без того ухудшившимся отношениям между Сеулом и Токио.
Южная Корея периодически конфликтовала с Японией в связи с сомнениями по поводу безопасности после цунами и ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Например, страной был ограничен импорт японских морепродуктов.
Представитель Олимпийского комитета Кореи рассказал, что забронировал отель рядом с олимпийской деревней специально для того, чтобы готовить там еду для своих спортсменов и затем раздавать её в закрытых контейнерах, и добавил, что страна реализует собственные программы питания на всех Олимпийских играх, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.
Отношения между двумя азиатскими соседями, и без того находящиеся на низком уровне на почве конфликтов из-за территориальных претензий и военной истории, в понедельник стали ещё прохладнее, так как поступило сообщение, что президент Мун Чжэин в пятницу не посетит открытие Олимпиады, ибо не желает, чтобы его первая встреча на высшем уровне с премьер-министром Ёсихидэ Суга произошла именно таким образом.
Команда Южной Кореи по просьбе Международного олимпийского комитета убрала баннеры со ссылкой на войну XVI века с Японией с балконов своих домов в Олимпийской деревне.
Страны нередко привозят на Олимпиаду своих поваров — Соединенные Штаты самостоятельно готовили еду на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
Однако южнокорейская команда на Играх в Токио проверяет пищевые продукты на предмет наличия в ней радиоактивного цезия, а поварам команды приходится готовить около 400 блюд в день.
"Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты”, — сказал представитель Олимпийских игр от Южной Кореи, попросивший не называть его имени.
Главный представитель правительства Японии Кацунобу Като отказался комментировать питание Южной Кореи, но сказал, что организаторы используют ингредиенты, соответствующие всем стандартам, и не скрывают их происхождение.
В 2019 году Южная Корея сумела выиграть разразившийся во Всемирной торговой организации спор с Японией по поводу запретов Сеула на импорт и требований к тестированию японских морепродуктов.
Изначально Япония называла Игры, отложенные на один год из-за пандемии COVID-19, ”Олимпийскими играми восстановления” страны после разрушений десятилетней давности, и подчёркивала это в том числе путём использования продуктов из префектуры Фукусима. Организаторы утверждают, что еда оттуда для олимпийцев безопасна.
Всемирная организация здравоохранения в 2016 году заявила, что японские власти внимательно следят за заражением пищевых продуктов и принимают превентивные меры для предотвращения их продажи и распространения в Японии и за её пределами.
Тем не менее, организаторы отказались от планов маркировки продуктов питания из данной префектуры и других пострадавших от ядерной катастрофы регионов из-за протестов со стороны некоторых стран, сообщила в понедельник газета Tokyo Shimbun со ссылкой на должностное лицо оргкомитета Олимпиады.
Организаторы пока не ответили на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.
Япония утверждает, что многие страны, включая США и Австралию, отменили или ослабили ограничения, связанные с происшествием на Фукусиме, и продукты из префектуры, включая рис, экспортируются на рынок, например, Таиланда.