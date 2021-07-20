Еду в Токио будут проверять на уровень радиации. Все из-за "Фукусимы"

Олимпийская сборная Южной Кореи будет готовить еду для своих спортсменов отдельно и проверять ингредиенты на предмет радиации во время Олимпийских игр в Токио, заявил в понедельник представитель сборной. Это может ещё больше навредить и без того ухудшившимся отношениям между Сеулом и Токио.

Южная Корея периодически конфликтовала с Японией в связи с сомнениями по поводу безопасности после цунами и ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Например, страной был ограничен импорт японских морепродуктов.

Представитель Олимпийского комитета Кореи рассказал, что забронировал отель рядом с олимпийской деревней специально для того, чтобы готовить там еду для своих спортсменов и затем раздавать её в закрытых контейнерах, и добавил, что страна реализует собственные программы питания на всех Олимпийских играх, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.

Отношения между двумя азиатскими соседями, и без того находящиеся на низком уровне на почве конфликтов из-за территориальных претензий и военной истории, в понедельник стали ещё прохладнее, так как поступило сообщение, что президент Мун Чжэин в пятницу не посетит открытие Олимпиады, ибо не желает, чтобы его первая встреча на высшем уровне с премьер-министром Ёсихидэ Суга произошла именно таким образом.

Команда Южной Кореи по просьбе Международного олимпийского комитета убрала баннеры со ссылкой на войну XVI века с Японией с балконов своих домов в Олимпийской деревне.

Страны нередко привозят на Олимпиаду своих поваров — Соединенные Штаты самостоятельно готовили еду на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Однако южнокорейская команда на Играх в Токио проверяет пищевые продукты на предмет наличия в ней радиоактивного цезия, а поварам команды приходится готовить около 400 блюд в день.

"Мы проводим предварительные тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты”, — сказал представитель Олимпийских игр от Южной Кореи, попросивший не называть его имени.