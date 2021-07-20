Знаменитый баскетболист сдает свой дом за 92 доллара. В чем подвох?

Стоимость проживания является символичной, так как отсылает болельщиков на год, когда Пиппен вместе со сборной США завоевал золотые медали Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

”В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры — участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома”, — написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.