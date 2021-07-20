20.07.2021, 11:50
Знаменитый баскетболист сдает свой дом за 92 доллара. В чем подвох?
Фото: Scanpix
Звезда ”Чикаго Буллс” Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду. Шестикратный обладатель главного трофея НБА предлагает потенциальным арендаторам проживание в своем особняке по цене 92 доллара за сутки.
Стоимость проживания является символичной, так как отсылает болельщиков на год, когда Пиппен вместе со сборной США завоевал золотые медали Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.
”В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры — участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома”, — написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.
Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной сборной США . Также Скотти — член Зала славы баскетбола. Он сыграл 17 сезонов в НБА.