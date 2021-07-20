20.07.2021, 11:25
Девиз Олимпийских игр изменился впервые в истории(1)
Фото: Scanpix
Международный олимпийский комитет на сессии в Токио утвердил изменение текста девиза Олимпийских игр впервые с 1896 года.
Теперь девиз будет звучать так: ”Быстрее, выше, сильнее — вместе” (на латыни: citius, altius, fortius — communis).
”Это эпохальное событие”, — отметил глава МОК Томас Бах, по чьей инициативе был изменен девиз.
Девиз ”Быстрее, выше, сильнее” был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен. А придумал левиз вообще священник - Анри Дидон.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.