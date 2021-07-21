АРХИВНЫЕ ФОТО | Пропавшие городские водоемы Эстонии

Много было в свое время написано о быстрой речке Хярьяпеа, которая начиналась в озере Юлемисте и протекала через центр Таллинна. В середине 1930-х годов она была по большей части заключена в туннель-коллектор. Судьбоносной для нее в конечном счете стала построенная в Средневековье водяная мельница, из которой впоследствии выросли старейшие производства города. Загрязненная река окончательно исчезла с поверхности земли в первой половине советского времени. Сегодня дорогую воду Юлемисте в туннель Хярьяпеа не пускают, и под землей реки тоже больше нет.

Выше по течению, на нынешнем холме Соссимяги когда-то начинались два рукава реки Хярьяпеа: Петров канал постройки 18 века шел к парку Кадриорг, а на месте современной улицы Веэренни тянулась канавка, прорытая в 14 веке до ворот Харью, где вода вливалась в ров, окружавший Старый город.

В Средние века на краю рва, впадающего в море, стояли три водяные мельницы — у ворот Харью, Карья и Виру. До конца 19 века два больших пруда в районе бульвара Мере сохранялись в память о рве ранней новой истории, но последний конец рва перед морем исчез еще позднее. До сих пор цел пруд Шнелли, бывший ров Паткуля у подножья Тоомпеа. Прямо сейчас происходит очистка этого пруда.