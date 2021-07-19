СМИ узнали о слежке за журналистами властями 11 стран

Согласно расследованию, слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила, по мнению участников расследования, "массированный характер". Для слежки использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, право пользования которой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам.

Организация Forbidden Stories получила и изучила один из списков прослушивавшихся телефонов — в нем содержатся 50 тыс. номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. В ходе расследования журналисты идентифицировали владельцев 1 тыс. номеров, живущих в более чем 50 странах. В частности, в списке были найдены номера более чем 1 тыс. французских граждан. Прослушивание французов велось из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии, следует из расследования.

Также среди стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против прессы, называются Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В Венгрии были взломаны телефоны двух журналистов расследовательского издания Direkt36, указывает The Guardian. В списках потенциальных целей также были упомянуты телефоны других журналистов, а также юристов и неназванного оппозиционного политика. В Азербайджане в числе возможных объектов слежки называются 48 журналистов, многие из которых критиковали коррупцию и репрессии в стране.