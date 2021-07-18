ФОТО | На продажу выставили 28-летнюю "Волгу" без пробега. Она стоит 91 тысячу евро

Как гласит описание, автомобиль не просто новый — машина никогда не ставилась на учет и даже не проходила предпродажную подготовку. Все эти годы она стояла в гараже. Владелец — один. Пробег 10 км — это расстояние, которое мог пройти автомобиль при заводском тест-драйве.

Автомобиль окрашен в серо-голубой цвет — один из самых распространенных в палитре ГАЗ-31029 и других "Волг". Более редкими считаются зеленый и синий кузова, а самая большая редкость — кузов заводского красного цвета.

Зато у выставленной на продажу "Волги" люксовая по тем временам комплектация. На фотографиях видны штатный радиоприемник и противотуманные фары. Сиденья в этом автомобиле обшиты серой тканью, на передней панели — вставки из натурального дерева. Других заводских наворотов в годы выпуска этой модели не было.

Владелец сфотографирован свою "Волгу" со всех сторон, включая днище, по которому видно, что машина действительно не использовалась — в некоторых местах до сих пор стоят заводские пломбы.

ГАЗ-31029 выпускался после распада Советского Союза — с 1992 по 1997 год — и с технической точки зрения был идентичен автомобилю ГАЗ 24-10, который сошел с конвейера в 1985 году. Автомобиль оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем и весит 1,4 тонну. "Волга" может разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд, а максимальная скорость ее движения — 142 км/ч.