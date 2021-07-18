Почему Япония не отменяет ковидную Олимпиаду? До старта неделя, а проблем все больше

Лишилась своей главной олимпийской надежды и теннисная сборная Великобритании: Дэн Эванс сам снялся с соревнований после положительного теста.

Олимпийский комитет Австралии собрался на экстренное совещание, так как в случае с пловцами действуют несколько иные правила: при заболевании одного члена команды, недостаточно протестировать остальных, как в теннисе, например. В расчет принимаются и другие факторы, и отстранение грозит всей сборной.

Лишь с утра пятницы сборная Австралии лишилась двух спортсменов — баскетболистки Лиз Кэбридж и теннисиста Алекса де Минаура. Также пришло сообщение, что Covid-19 выявлен у одного из пловцов. Его (или ее) имя пока не называется.

В субботу утром стало известно, что первый случай Covid-19 зафиксирован в Олимпийской деревне: по словам главы оргкомитета Тосиро Муто, заболевший — иностранец, который принимает участие в организации Игр. О его гражданстве пока не сообщается.



Некоторые спортсмены опасаются, что просто не успеют выйти из карантина до начала состязаний в их дисциплине.

К примеру, баскетбольный турнир стартует 25 июля, а в мужской сборной США двое игроков в данный момент изолированы согласно протоколу о безопасности здоровья, хотя не больны ковидом. Точной даты окончания их изоляции пока нет.

Японцы против МОК





Социальные сети полны гневных постов в адрес правительства Японии и особенно Международного олимпийского комитета. Многие считают, что олимпийские чиновники из жажды наживы подвергают людей рискам для здоровья, а японцы вынуждены нести экономическое бремя в такие трудные времена.

В мае этого года опросы общественного мнения показали, что более 80% японцев выступают против проведения Игр. Согласно исследованию одного из центральных ежедневных изданий Японии The Asahi Shimbun, 43% респондентов хотят их полной отмены, 40% — за перенос еще на год.

Соцопрос агентства Kyodo News показал еще большее число недовольных.

Полностью поддерживают проведение Олимпиады лишь 14% населения Японии.

Рейтинги премьер-министра Ёсихидэ Суги и его Либерально-демократической партии резко падают. В октябре, впервые после отставки его предшественника Синдзо Абэ, пройдут выборы в нижнюю палату парламента Японии, и эксперты предсказывают победу оппозиции.

"Азиатский бутерброд"





Зачем же Суга так откровенно рискует своим политическим будущим?

"Примерно в декабре прошлого года стало понятно, что у него нет пути назад. Пандемия со всеми ее последствиями проигрывала схватку огромным инвестициям, сделанным в угоду геополитике", — считает собеседник Би-би-си, близкий к столичным властям (попросил об анонимности).

По словам источника, Япония оказалась "в бутерброде азиатской геополитики".

Зимнюю Олимпиаду 2018 года принимала у себя Южная Корея. Тогда Сеулу удалось вызвать на контакт своих непримиримых соседей — КНДР, и президент Мун Чжэ Ин остался в памяти людской миротворцем, пусть даже на короткий период.