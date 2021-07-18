В Финляндии в утонувшей машине нашли тело пропавшего в 2012 году мужчины

Спасательная служба Центральной Финляндии подняла со дна озера в Яянекоски машину, в которой обнаружили труп, сообщает полиция Центральной Финляндии. В машине нашли тело пропавшего в 2012 году Юсси Пелтола, подтверждает Yle отец юноши Юха Пелтола.

"Закончилось девять лет ожидания. Для нас это облегчение", — говорит Юха Пелтола.

Юха Пелтола говорит, что машину нашли два брата, которые заинтересовались исчезновением Юсси и стали изучать случившееся.

Юха Пелтола два года назад рассказал в интервью Yle, что Юсси в октябре 2012 года с друзьями проводил выходные в Яянекоски. Друзья услышали, как он ссорился по телефону с девушкой. В четыре часа утра они заметили, что Юсси исчез. Пропал также черный Citroën. Никто не знал, куда отправился 18-летний юноша.

Полиция в субботу подтвердила, что машина, найденная на дне озера, та же, на которой ездил пропавший Юсси Пелтола.

Власти продолжают расследование дела.