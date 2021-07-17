В Екатеринбурге тысячи верующих вышли на крестный ход вопреки запрету властей

Власти не согласовали его из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, но митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что лично он все равно пойдет на крестный ход.

После литургии в Храме-на-Крови в ночь на 17 июля митрополит сказал: ”Когда служба закончится, каждый из нас отправился туда, куда влечет его сердце, это будет не организованно”.

И хотя губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не советовал самостоятельно идти на крестный ход, к нему, по оценке Екатеринбургской епархии, присоединились около двух тысяч человек (хотя в Свердловской области запрещены мероприятия с участием более 500 человек).

Полиция присутствовала по маршруту следования верующих, но не мешала им.