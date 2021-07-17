"Они убивают людей". Байден обрушился на Facebook за дезинформацию о Covid-19

Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии Covid-19. "Они убивают людей, — ответил на это Байден. — Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался".

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.

В четверг в США было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заболевания, а среднее число заболевших за семь дней выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей. При этом пациентов в больницах стало больше на 36%, а летальных исходов — на 26% (среднее ежедневное число умерших за неделю при этом составило 211 человек).

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться. "На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с Covid-19", — сказал чиновник.

В пятницу глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заключила: "Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных".

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США.

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в "Фейсбуке", YouTube, "Инстаграме" и "Твиттере" посты, которые прочли более 59 млн человек. "Таким образом они стали "самыми большими и важными соцсетевыми платформами для антиваксеров", — сказано в докладе.

Что говорят социальные сети

