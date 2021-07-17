17.07.2021, 21:00
"Локомотив" разгромно проиграл "Зениту" в матче за Суперкубок(2)
Фото: Scanpix
Сегодня в 19:00 по таллиннскому времени на стадионе в Калининграде состоялся матч за Суперкубок России по футболу.
Матч за Суперкубок традиционно открывал сезон в российском футболе. Московский "Локомотив", как обладатель Кубка России, встретился с чемпионом России - питерским "Зенитом".
В прошлом году эти команды также встречались в матче за Суперкубок, тогда победа осталась за питерцами - 2:1.
И в этот раз "Зенит" выиграл, без шансов для "железнодорожников". Счет на 27-й минуте открыл Далер Кузяев. Если в первом тайме была какая-то видимость борьбы и интрига, то во втором чемпион России взял свое - На 57-й минуте Азмун удвоил преимущество, а на 83-й Ерохин добил москвичей. Победа "Зенита" - 3:0.