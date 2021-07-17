Россия отрицающая. Почему россияне массово отвергают вакцинацию

В общей сложности на вопросы исследователей ответили свыше 44 тысяч человек; опрос проводился с июня 2020 по январь 2021 года — то есть еще до кампании массовой вакцинации. Все беседы проводились удаленно, по телефону или через интернет (в США и России), на языках носителей, пишет Медиазона.

В Буркина-Фасо, Колумбии, Руанде, Сьерра-Леоне и США опросы проводились на «национальном» уровне путем случайной выборки. В России, Индии, Мозамбике, Непале, Нигерии, Пакистане и Уганде опрашивали определенные группы населения, сужая выборку по географическим критериям и уравновешивая эффекты в зависимости от размера групп.

Первая по недоверию





Оказалось, что в России позитивно относятся к прививкам от COVID-19 только 30,4% населения, и страна стала в этом опросе антилидером, оказавшись в самом низу списка.

На скептическое отношение к вакцинации в России никак не влияет уровень образования — привиться готовы 31% среди людей с образованием выше школьного и 29,6% тех, кто учился только в школе. Лишь немного влияет возраст — вакцинироваться согласны 27,6% людей средних лет, 33,5% молодых людей до 25 лет и 40% людей старше 55 лет

Сильнее всего на отношение к прививке в России влияет пол: российские мужчины значительно чаще готовы вакцинироваться, чем женщины — 38,5% против 20,9% опрошенных.

Население США тоже относительно скептически относится к вакцинации, хотя с результатами России этот показатель все равно не сравним — к прививке от COVID-19 готовы 64,6%.

Такое отношение уже сказывается на темпах вакцинации: в США на фоне первоначальных успехов приблизились к 50% привитых граждан, а в России кампания идет угрожающе медленно: 14% населения по стране и 30% в Москве, по данным GOGOV.

Совсем другая картина в бедных странах, где только ждут помощи с вакцинацией. Среднее значение там — около 80%, то есть вакцину ждут именно столько людей, сколько нужно для достижения минимального порога массовой вакцинации, то есть «коллективного иммунитета».