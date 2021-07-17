ФИФА хочет кардинально поменять правила футбола

Нововведения опробуют на турнире Future of Football Cup, соревнованиях для футболистов младше 19 лет, в которых принимают участие ПСВ, АЗ, ”РБ Лейпциг” и ”Брюгге”.

Правила, которые тестируются:

- разделение игрового времени на два тайма с 30 минутами чистого игрового времени в каждом;

- возможность проводить неограниченное количество замен;

- введение мяча из аута ногой;

- введение временного удаления за полученную желтую карточку — получивший предупреждение игрок покидает поле на пять минут.

О результатах тестирования будет сообщено во время конгресса ФИФА, который состоится ориентировочно во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.