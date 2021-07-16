"За наличие акцента не должно быть стыдно": блогер RusDelfi рассуждает о том, как особенности произношения влияют на нашу жизнь

По акценту людей часто относят к определённой национальности. Помимо этого во многих странах и городах по акценту можно определить район, область и даже социальный статус человека. Поскольку у нас страна сравнительно небольшая и население маленькое, различие в акцентах между носителями может быть не столь заметно. Хотя не мне об этом говорить, ведь носителем языка я не являюсь.

Это напрямую связано с физиологией и нашим речевым аппаратом. Артикуляция, определённая мелодия, ритм конкретного языка, элементарная привычка и то, что мы слышим вокруг — всё влияет на формирование акцента. Но акцент — это не что-то, что закостенело в наших ртах и остаётся таким на всю жизнь. Он меняется в течение жизни даже в разговоре на родном языке, несмотря на то, что усвоить какую-то манеру произношения проще до определённого возраста (часто встречается мнение, что примерно до 7 лет). А в более позднем возрасте придётся потратить гораздо больше усилий и времени, чтобы изменить свой выговор и в совершенстве овладеть произношением какого-либо языка.

Согласно словарю, термин ”акцент” обозначает своеобразный выговор, свойственный говорящему на чужом языке или на чужом диалекте. То есть, изучая иностранный язык, чаще всего у нас (читателей этого поста) будет русский акцент при разговоре.

Тере, йах, эй. Наверное, каждый из вас прочитал сейчас эту фразу так же, как и любое другое, написанное кириллицей, слово — с русским акцентом. Несмотря на то, что имелись в виду эстонские слова ”tere, jah, ei”, возможно, теперь вы озвучили их в своей голове немного по-другому. Практически каждый человек, живущий в Эстонии, для которого эстонский язык не является родным, сталкивался с трудностью произношения. Не только каких-то конкретных букв, но и в принципе с тем, что крайне сложно разговаривать на фактически иностранном для нас языке без акцента. Многие и вовсе его стыдятся и это становится преградой для того, чтобы начать общаться с носителями языка. Именно поэтому я решила разобрать, что такое акцент, откуда он появляется, какую социальную роль играет и почему за наличие акцента не должно быть стыдно.

Однако часто совершенно точно можно определить русского человека по его выговору. И, конечно же, есть у всего этого и негативная сторона. Если посмотреть на видео русских тиктокеров из Эстонии, которые делают контент в том числе и на эстонском языке, можно увидеть, что это вскрывает довольно большую рану неприязни эстонцев к русским. Под такими видео можно нередко встретить комментарии из разряда "езжайте в свою Россию" и просто откровенный кибербуллинг.

Многие из тех, кто сталкивался с этим, записывали в том же тиктоке видео-ответы на такие комментарии со словами: "У меня эстонский паспорт, я выучил/а эстонский язык, я живу в Эстонии, куда мне уезжать?". И они более, чем правы. Причиной подобного может являться то, что на эстонских телеканалах, в рекламе, радио-передачах представлено довольно мало людей, для которых эстонский является вторым языком и кто говорил бы с акцентом. Из-за этого отсутствует репрезентация такого явления как для русских, так и для эстонцев.

И тут встаёт вопрос: стоит ли из-за подобного стыдиться своего акцента и платить последние деньги логопеду, чтобы довести произношение до идеала?

Однозначно нет! Естественно, от страха осуждения не так просто избавиться, но на основании своего опыта я выписала несколько пунктов, которые помогают лично мне:

1. Важно помнить, что главное — это не столько акцент, сколько в принципе возможность понять друг друга. Конечно, можно поработать над произношением, чтобы люди элементарно разбирали слова, которые вы говорите. Но "вымуштровывать" его до идеального состояния не имеет смысла, кроме вашего личного интереса.

2. Не забывайте, что вы УЖЕ проделали огромный путь, чтобы освоить не самый лёгкий язык. И одно только это заслуживает уважения.

3. Возможно для кого-то важно услышать, что многие эстонцы по моему личному опыту считают русский акцент как минимум просто забавным. А как максимум, многим он кажется милым и очень приятным на слух.