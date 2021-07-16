Саудовская Аравия хочет провести футбольный Чемпионат мира-2030

Консалтинговая компания из США Boston Consultancy Group помогает Саудовской Аравии и предлагает различные варианты партнерства. Один из них — совместная заявка с Египтом и Марокко.

Однако этот вариант маловероятен из-за опасений, связанных с коммерческим успехом турнира, влиянием на экономику стран и безопасностью проведения турнира.

Поэтому европейский партнер выглядит более выгодным решением для Саудовской Аравии, и Италия — наиболее вероятный кандидат.

Между двумя странами налажены деловые, дипломатические и спортивные отношения. Так, в январе 2022 года Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии.

Ранее стало известно, что совместные заявки планируют подать Великобритания и Ирландия, а также Испания и Португалия.