16.07.2021, 16:36
Саудовская Аравия хочет провести футбольный Чемпионат мира-2030
Консалтинговая компания из США Boston Consultancy Group помогает Саудовской Аравии и предлагает различные варианты партнерства. Один из них — совместная заявка с Египтом и Марокко.
Однако этот вариант маловероятен из-за опасений, связанных с коммерческим успехом турнира, влиянием на экономику стран и безопасностью проведения турнира.
Поэтому европейский партнер выглядит более выгодным решением для Саудовской Аравии, и Италия — наиболее вероятный кандидат.
Между двумя странами налажены деловые, дипломатические и спортивные отношения. Так, в январе 2022 года Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии.
Ранее стало известно, что совместные заявки планируют подать Великобритания и Ирландия, а также Испания и Португалия.