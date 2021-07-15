Генпрокуратура признала ”нежелательной” организацией издание ”Проект”; его журналистов внесли в реестр ”иностранных агентов”

Речь идет о главном редакторе ”Пректа” Романе Баданине и корреспондентах Ольге Чураковой, Марии Железновой, Юлии Лукьяновой и Петре Маняхине.

В реестр ”иностранных агентов” также внесли главного редактора ”Открытых медиа” Юлию Ярош, сотрудника издания Максима Гликина и корреспондентку ”Радио Свобода” Елизавету Маетную.

Расследовтельсткое издание ”Проект” было создано в 2018 году Романом Баданиным, бывшим главным редактором канала ”Дождь”. В июне в день публикации расследования о министре внутренних дел Владимире Колокольцеве к Баданину и еще двум журналистам ”Проекта” приходили с обысками по делу о клевете, возбужденному из-за их фильма на ”Дожде” 2017 года.

Ранее СМИ в России не признавали ”нежелательными”. При этом в 2017 году Роскомнадзор заблокировал сайт издания ”Открытая Россия” из-за статуса ”нежелательных организаций” у зарегистрированных в Великобритании Open Russia и Otkrytaya Rossia. Ведомство также блокировало их зеркала, после чего редакция решила создать новый проект ”МБХ медиа”. Михаил Ходорковский говорил, что сайт не связан с ”Открытой Россией” и ”принадлежит лично ему”.