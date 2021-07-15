"Пайде" вылетел из Лиги конференций. Клаван остался на скамейке запасных

Матч прошел с подавляющим преимуществом хозяев поля и завершился со счетом 2:0. "Шленск" нанес больше 20 ударов по воротам, и если бы не мастерство вратаря Михкеля Аксалу, счет мог бы оказаться еще более крупным. "Пайде" вылетает из турнира уже в первом круге.

Звездный новичок эстонской команды — Рагнар Клаван — остался на скамейке запасных.

До матча

Поражение на своем поле даже с минимальным счетом нельзя признать удовлетворительным результатом. Поэтому во Вроцлав "Пайде" отправился в роли андердога.

Задача "Пайде" на ответный матч была бы совсем иной, не пропусти хозяева поля решающий мяч на 89-й минуте игры. Счет 1:1 вынудил бы "Шленск" идти вперед и атаковать, победный же результат позволит польскому клубу просто контролировать мяч и вынуждать эстонских футболистов раскрываться.

Начало матча в 22.00.