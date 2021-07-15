"Левадия" не сумела обыграть "Сент-Джозеф", но вышла в следующий круг Лиги конференций

" Левадия " считалась фаворитом противостояния. Однако задача гибралтарцев не вышлядела невыполнимой, им нужно было забить два безответных мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время (правило гостевого гола отменено и в счет идет только общая разница мячей).

Свою задачу хозяева поля начали претворять в жизнь уже в самом начале матча - на 19-й минуте Хуан Пенья открыл счет. Хозяева плотно осадили ворота призера эстонского чемпионата, нанесли 11 ударов (из них 4 в створ), но еще раз огорчить гостей не смогли. Более того, на 65-й минуте Закария Бегларишвили забил ответный мяч и превратил концовку поединка в формальность. "Левадия" вышла во второй круг Лиги конференций.