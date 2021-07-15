"Чёрная вдова" — работающая бизнес-модель "Марвел": блогер RusDelfi посмотрел новинку киновселенной "Marvel"

В фильме ”Человек-Паук: Возвращение домой” Тони Старк, напутствуя Питера Паркера, произнёс: ”Не делай то, чего мог бы сделать я. И уж тем более то, чего бы я делать не стал. Вот где-то в промежутке и действуй”. Кажется, примерно такого плана придерживаются боссы ”Марвел”, когда создают новые фильмы.

”Чёрная вдова” — это типичный продукт киновселенной Марвел, со всеми плюсами и минусами. Главный плюс: ниже определённой планки фильмы КВМ почти никогда не падают. Главный минус: но и на безумные высоты не взбираются.

Наташа Романофф стала первой женщиной-мстителем, но очень долго не получала своё сольное кино. И вот, в начале четвёртой фазы, мы увидели-таки сольный фильм о похождениях русской шпионки в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Те, кто следит за событиями КВМ, могут удивиться: ведь Наташа Романофф погибла в фильме ”Мстители: Финал”! Неужели и её решили воскресить? На самом деле нет, этот фильм — приквел. В нём события происходят сразу после раскола Мстителей в 2016-м.

Наташа узнаёт, что злобный учёный, который создавал из неё и многих других девочек живые машины-убийцы, на самом деле не погиб, а продолжает втихаря творить свои чёрные делишки. Ей нужно объединиться с союзниками из далёкого прошлого, чтобы вместе остановить его раз и навсегда.

В общем и целом фильм не преподносит нам особых сюрпризов. Он пытается интриговать, показав загадочного полукиборга в маске Таскмастера, ближе к кульминации проворачивает ”11 друзей Оушена”, пытается сделать вид, что один из персонажей — злодей (а на самом деле нет), но всего этого будто бы недостаточно. ”Загадка” с Таскмастером решается вообще на удивление легко, как только на неё даётся намёк.

Кульминационная драка на падающем летающем корабле становится совсем уж посмешищем, потому что напоминает поехавшие трюки из поздних ”Форсажей”: герои падают с большой высоты по ощущениям минут 15 и за это время успевают выполнить столько пируэтов, что любая команда парашютистов позавидует.