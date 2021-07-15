"Чёрная вдова" — работающая бизнес-модель "Марвел": блогер RusDelfi посмотрел новинку киновселенной "Marvel"
В фильме ”Человек-Паук: Возвращение домой” Тони Старк, напутствуя Питера Паркера, произнёс: ”Не делай то, чего мог бы сделать я. И уж тем более то, чего бы я делать не стал. Вот где-то в промежутке и действуй”. Кажется, примерно такого плана придерживаются боссы ”Марвел”, когда создают новые фильмы.
”Чёрная вдова” — это типичный продукт киновселенной Марвел, со всеми плюсами и минусами. Главный плюс: ниже определённой планки фильмы КВМ почти никогда не падают. Главный минус: но и на безумные высоты не взбираются.
Наташа Романофф стала первой женщиной-мстителем, но очень долго не получала своё сольное кино. И вот, в начале четвёртой фазы, мы увидели-таки сольный фильм о похождениях русской шпионки в исполнении Скарлетт Йоханссон.
Те, кто следит за событиями КВМ, могут удивиться: ведь Наташа Романофф погибла в фильме ”Мстители: Финал”! Неужели и её решили воскресить? На самом деле нет, этот фильм — приквел. В нём события происходят сразу после раскола Мстителей в 2016-м.
Наташа узнаёт, что злобный учёный, который создавал из неё и многих других девочек живые машины-убийцы, на самом деле не погиб, а продолжает втихаря творить свои чёрные делишки. Ей нужно объединиться с союзниками из далёкого прошлого, чтобы вместе остановить его раз и навсегда.
В общем и целом фильм не преподносит нам особых сюрпризов. Он пытается интриговать, показав загадочного полукиборга в маске Таскмастера, ближе к кульминации проворачивает ”11 друзей Оушена”, пытается сделать вид, что один из персонажей — злодей (а на самом деле нет), но всего этого будто бы недостаточно. ”Загадка” с Таскмастером решается вообще на удивление легко, как только на неё даётся намёк.
Кульминационная драка на падающем летающем корабле становится совсем уж посмешищем, потому что напоминает поехавшие трюки из поздних ”Форсажей”: герои падают с большой высоты по ощущениям минут 15 и за это время успевают выполнить столько пируэтов, что любая команда парашютистов позавидует.
Ну а главная беда лично для меня — я в принципе тяжело воспринимаю приквелы, потому что не могу даже подсознательно болеть за героя, зная, что раз это прошлое, значит он однозначно выживет.
Но несмотря на все эти проблемы, фильм в целом мне доставил удовольствие. Я вообще изначально не особо ждал ”Вдову” в кино, но переносы фильма из-за пандемии сильно подогрели мои ожидания. Я понял, что соскучился по Киновселенной Марвел на большом экране, хоть тут её масштабность и не ощущалась. В ”Черной вдове” не было ни одного персонажа из других фильмов, только их упоминания и фото (напомнило ”Агентов ЩИТ” в первые сезоны).
Но в остальном создатели со своей задачей справились. Я очень боялся, что будет как обычно много глупостей, связанных с Россией (а в фильме про прошлое русской шпионки это было неизбежно), но, похоже, авторам и самим было не очень интересно рассказывать про ”столица, водка, советский медведь”. Они больше сосредоточились на взаимоотношениях главных героев. По-моему, им это удалось. Подруга и почти сестра Наташи Елена Белова вышла в меру циником и при этом очень искренней и приятной. Красный страж — забавный пузатый дядька, которого можно встретить в обычной жизни в ”Дикси” в очереди, где работает одна касса и та не пробивает, потому что Галя не принесла ещё ключ. Главный злодей, как часто бывает у Марвел, "проходняковый", но я не мог отделаться от ассоциаций с Хозяином из сериала Топи. Тоже лысый пузатый дядька в очках и с похожей надменной манерой речи.
Фильм не перебарщивает с юмором, а те шутки, что есть, как правило, нестыдные. Очень позабавила "приколюха" с фирменной позой Наташи.
Отдельно хочу отметить дочку Миллы Йовович, сыгравшую Наташу в детстве. У неё роль совсем небольшая, но девочка выложилась по полной. Очень классно и убедительно смотрелась. И была невероятно похожа на маму. Я раньше и на фото замечал их сходство, а уж в движении — мне казалось, что вот-вот, и она скажет: "Наташа Романофф, мультипасс".
В результате Марвел снова сделали осторожный, выверенный продукт, который соберёт хорошую кассу. Эксперименты они оставили для телевидения. Там уже вышел психоделический ”Вандавижн” с оммажами на классические сериалы, противоречивый ”Сокол и Зимний солдат” с исследованием природы человеческой агрессии, сейчас выходит чумовой ”Локи” — марвеловский ответ ”Доктору Кто”.
В любом случае ”Чёрная вдова” — достойный фильм, и если вы сходите в кино, то скучать на нём точно не будете.
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