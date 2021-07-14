Elektrilevi проводит крупнейшую модернизацию электросети Ида-Вирумаа

”Причиной исключительно объемной инвестиции, означающей повышение надежности сети для более чем 6300 клиентов, стало несколько обстоятельств, — сказал руководитель управления активами Elektrilevi Расмус Армас. — Много лет назад был закрыт карьер Айду, в связи с чем в регионе исчез крупный потребитель. Таким образом, целесообразность подстанции Айду оказалось под вопросом. Вместо этого представилось разумным переориентироваться на подстанцию Пюсси, что позволило бы завершить ее ожидавшуюся реновацию. Она включала в себя работы по расширению, увеличению мощности, модернизации подземных кабелей и переводу сети на напряжение 20 кВ”.

На сегодняшний день подстанция Пюсси завершена и работает. Это был первый этап крупного проекта. Подстанция оснащена новыми дистанционно управляемыми распределителями среднего напряжения с интеллектуальным решением по автоматизации. По сравнению с тем, что было раньше, увеличились возможности по переключению, т.е. в случае неисправности на участке линии ток может быть направлен в обход, и клиенты могут даже не заметить проблемы. Для клиентов данного района это означает значительное повышение надежности электроснабжения.