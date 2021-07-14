Телеканал "Россия 24" назвал программу о паралимпийцах "Одной ногой в Токио". Это нормально?

Российская телеведущая Ксения Собчак критически отозвалась о телеканале ”Россия 24”. Её возмутило, что передача о российских паралимпийских спортсменах называется ”Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио”.

Однако затем ведущий телепрограммы Дмитрий Игнатов, сам являющийся паралимпийцем, ответил Собчак, указав, что именно он придумал название проекта и будет показывать людей с инвалидностью ”без грустной музыки и сопливых комментариев”.

Собчак отреагировала на ответ, сняв претензии по названию программы, а также пожелав удачи на Играх в Токио.

Скандал попал в поле зрения известных блогеров. Рустем Адагамов иронично высказался об этом у себя на странице в Facebook: "Вы не поверите: совместный проект Паралимпийского комитета России и телеканала RT о спортсменах, едущих на Паралимпиаду, называется… ОДНОЙ НОГОЙ В ТОКИО."

XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4 400 спортсменов из разных стран. Всего состоятся 540 дисциплин в 22 видах спорта.