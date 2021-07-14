После того, как украинский вопрос будет решен, Россия может все свои силы бросить против стран Балтии

Какие впечатления у меня вызвала статья? Во-первых, я считаю, что статья, конечно, идеологического характера, то есть, Путин описывает в этой статье то, как он понимает исторические процессы, особенно в отношениях между Россией и Украиной. И его трактование подходит под концепцию того, что Москва — это ”третий Рим”, потому что она продолжает традиции Византии, которая, в свою очередь является ”вторым Римом”. Киевская Русь — это основа нынешней России. ”Западные партнеры”, как говорит Путин, смогли установить свою власть в западных регионах и Киеве, а Россия ”отошла” немного на восток и возродилась в Москве.

Однако связь московского государства и киевской Руси — неочевидна. Нельзя сказать, что Московское государство эпохи Ивана III было наследником Киевской Руси. По-моему, в таком представлении есть определенная идеологическая форма, которую культивировали еще при царе.

Путин говорит, что украинцы обязаны России в многом, в том числе и территориально, частично это так. Действительно, Украина получила свои территориальные границы только при СССР, но этническое расселение украинцев как раз примерно и соответствует территории нынешней Украины, плюс, частично охватывает территорию Кубани.

Также речь в статье шла о том, что для того, чтобы спасти православие была создана Переяславская Рада и произошло присоединение левобережной Украины к московскому государству, Это преподносится как важный факт воссоздания триединства русского народа — великороссов, малороссов и белороссов. Но и здесь все не так просто. Украинские казаки часто меняли хозяев, в 13 веке они служили то полякам, то шли на союз с Московией или даже Турками. И учитывая тот факт, что Екатерина Вторая решила запорожское казачество ликвидировать, дела развивались тогда ”в ущерб” запорожским казакам. Несмотря на то, что Россия обещала не трогать запорожскую вольницу, она была в итоге ликвидирована.