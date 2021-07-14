Как в СССР: российским олимпийцам выдали инструкцию с ответами на "провокационные" вопросы

Авторы инструкции предупреждают олимпийцев, что до и во время проведения Игр у них будут часто брать интервью, и некоторые из вопросов "могут носить провокационный характер".

В инструкции подчеркивается, что спортсменам могут задать вопросы на политические темы. Авторы памятки считают, что самый простой выход из ситуации — ответить: "No comment" (без комментариев).

На ряд политических вопросов инструкция сразу предлагает готовые ответы. Если спортсмена спросят про Black Lives Matter, то он должен сказать, что отношение к этому движению — личное дело каждого, а Олимпиада "не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Также авторы инструкции рекомендуют спортсменам отказываться от обсуждения тем, связанных с Крымом и Донбассом, поскольку "спорт должен оставаться вне политики".

"Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии", — призывают авторы инструкции.