Проблема мирового уровня: семьи иммигрантов страдают от отсутствия вакцин против коронавируса

В течение многих месяцев Сушила Мунсами мечтала встретиться со своими родственниками и обнять их, и наконец-то она смогла это сделать. Во время пандемии она, соблюдая дистанцию, встречалась только со своими полностью ”замаскированными” братьями и сёстрами, племянницами и племянниками. И только несколько недель назад, когда в Калифорнии развернулась масштабная кампания вакцинации, они смогли пообщаться нормально.

”Какие были эмоции! Мы все обнимались и со слезами на глазах благодарили Бога за то, что он помог нам и даровал возможность снова быть рядом и прикасаться друг к другу, — говорит она. — Раньше мы никогда так сильно не ценили объятия членов нашей семьи”.

Пару недель спустя школьный психолог отправилась с семьёй из родного Окленда в поездку в Диснейленд, расположенный на окраине Лос-Анджелеса. Это было ”странно… но чудесно”, ведь весь предыдущий год она провела в изоляции вместе со своими пожилыми родителями. Но пока они были в отъезде, её семья получила горькое известие: одна из двоюродных сестёр Мунсами умерла от Covid-19.