"Школьная ошибка": российские и украинские историки разбирают статью Путина о единстве народов

"И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы . Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство."

"Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом во Второй мировой войне и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы, — сказал при этом Зеленский. — Мне кажется, я просто так считаю, что, как говорят по-русски, это не по-братски поступать. Больше похоже на Каина и Авеля."

Публикацию уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский , который ранее опровергал заявления Путина о том, что украинцы и русские — один народ. По словам Зеленского, если президент России начал писать на украинском, значит "мы все правильно делаем". Украинский лидер удивился, что у Путина есть возможность вести исторические изыскания, но нет времени на встречу с украинским коллегой.

Он считает, что при распаде СССР новообразованным государствам на его территории нужно было следовать политике, объявленной бывшим начальником Путина — экс-мэром Петербурга Анатолием Собчаком: "Уходите с тем, с чем пришли".

Нынешнюю Украину Путин назвал "целиком и полностью детищем советской эпохи", упомянул, что выходцы с Украины Брежнев и Хрущев возглавляли страну и партию и заявил, что большевики помогли развитию украинской культуры и идентичности в рамках "коренизации". Большевики "произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки", Россия "была ограблена", посетовал Путин.

В первой половине своей статьи Путин говорит об истории Древней Руси и утверждает, что "название " Украина " тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово "окраина".

Надо помнить, что тогда и началось формирование украинского и белорусского народов, ориентированных на тогдашние европейские нормы и ценности — университетское образование, цеховая самоорганизация ремесленников, Магдебургское право городского самоуправления. Ренессансная Европа, конечно, была не раем, но это была совсем иная жизнь, чем под Ордой. И поэтому Украина стала другой, как и Белоруссия — более западной по своим ценностям. Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор:

Путин правильно отмечает, что по-разному сложилась судьба разных регионов Древней Руси в XIV веке и это заложило основу разделения трех народов — великорусов, украинцев и белорусов. Восточная часть Руси осталась под властью Орды, а западная была освобождена литовскими князьями после победы князя Ольгерда над Ордой при Синих Водах в 1362 года. В результате было создано литовско-русское государство.

Автору статьи хотелось бы, чтобы русских и украинцев объединяло именно православие, причем под пастырской рукой РПЦ . Это очередной абсурд. В ряде регионов Украины и на большей части России наших дней христианство не было основной конфессией еще в XVIII-XIX вв. Гораздо больше духовные искания в русском христианстве и позднее в православии разъединяли.

Путин допускает обычную для наших дней "школьную" ошибку, когда утверждает, что после крещения Руси славяне и другие племена были объединены "одной православной верой". Крещение приобщило Русь к единому (до 1054 года и во многом до начала XII I века) христианству, и "духовный выбор святого Владимира", о котором пишет Путин, "определяет наше родство" только в той мере, в которой может объединять христиан всех ответвлений.

Понятно, что Путину нужна языковая фикция, чтобы перебросить ее, как мост, в эру языковых национализмов. Однако на практике не только "другие племена", но и "славянские" на пространстве "от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова" говорили и писали на разных русских языках.

В сознании Путина Древняя Русь была населена "славянами и другими племенами". Однако власть Рюриковичей объединяла далеко не всех славян, а "другие племена" говорили со славянами на германских, тюркских, финских, балтских, семитских и других языках.

"Коренизация", безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском".

В процессе создания Руси никакой роли не играла территория нынешней России или Беларуси. Эти территории были, говоря современным языком, инкорпорированы или же оккупированы киевскими князьями и, несомненно, туда была влита та культура, которую они приносили из Болгарии , из Византии, из местных обычаев и культур.

Ее основная составляющая заключалась в том, что нужно доказать, что три основные народа Советского Союза являются одним целым, чтобы продемонстрировать, что Москва , являющаяся младшей, чем Киев и Минск , — такое же политическое образование, как они, и вместе они составляют славянское ядро Советского Союза.

Серьезные профессионалы относятся к этому тезису довольно критично. А Путин и его окружение просто политизируют этот тезис и таким образом превращают историю в инструмент для достижения их цели, а цель у них, как мы знаем, "новый Переяслав", новое присоединение, аншлюс Украины.

Украинские историки, занимающиеся древними временами, прекрасно понимают, что это идеологема, выдуманная в угоду "братской дружбе", в частности, в угоду празднованию 300-летия воссоединения Украины и России. Эта мысль проходила через все это празднование, она была ключевой в тезисах членов тогдашнего ЦК.

Но давайте не забывать, чем все закончилось: Голодомором 1933 года, репрессиями против деятелей культуры, которые обеспечили национальное возрождение, репрессиями украинцев, которые перед этим были выдвинуты на государственные посты — Скрипника, Шумского, Власа Чубаря [функционеры советской Украины, идеологи украинизации — Би-би-си]. Эти люди были просто физически уничтожены и на их места приходили люди из России — такие как Хрущев в январе 1938 года.

Зная эти настроения — прежде всего, среди крестьян, потому что Украина тогда была селянской страной, — и зная антибольшевистские настроения, потому что, как говорил один современник, почти в каждой сельской хате был портрет Петлюры, зная про мощное махновское движение, которое было довольно сложным явлением, но точно антибольшевистским, антироссийским, антикремлевским… Зная все это, большевистская власть пошла на эти компромиссы.

Существование Украинской ССР, политика "коренизации", а значит и украинизации, появились потому, что была Украинская народная республика, была пережита Гражданская война. Украина пережила разные формы государственности.

Взгляды Путина — смесь невежества и агрессии. Задача его рассказа о событиях XIX — начала XXI в. в том, чтобы заявить права нынешней России, а по сути — лично автора статьи и его окружения, на прошлое и настоящее Украины.

Эта "мечта" заставляет автора статьи унижать представителей национального возрождения обвинениями в корыстном преследовании "своих интересов", грубо упрощать языковые и этнические процессы, снимать с Российской империи и Советского Союза ответственность за этнические манипуляции и преследования по национальному признаку.

В ряду процессов, которые, по мнению В.В. Путина, привели к расколу в некогда едином народе, не было главного — того, из чего будто бы создавались российский, украинский и белорусский народы. Это историческая иллюзия, вымысел, мечта различных идеологов от имперских шовинистов до панславистов.

Ключевое слово в его цитате — малороссы. Если мы посмотрим на карьеру таких людей, как канцлер [Российской Империи в конце XVIII века Александр] Безбородько или братьев Разумовских, то в некотором смысле мы можем говорить о том, что украинцы достигали неких высот и пробивались… [Граф Алексей Разумовский стал фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, его старший брат Кирилл — генерал-фельдмаршал Русской императорской армии. Братья были родом из простой казацкой семьи — Би-би-си].

Кроме того, по словам Путина получается, что после этого "за самой этой областью утвердилось название "Малая Русь" (Малороссия)". Это неверно. Малороссия — это понятие, известное с начала XIV в. и распространенное среди казаков еще до того, как московская риторика его приняла и освоила в применении к триединству "Великой, Малой и Белой Руси".

Громогласное заявление Путина о том, что население новоприсоединенных к России земель в 1667 году воссоединилось "с основной частью русского православного народа", — это желаемое за действительное. Население Центральной Украины не считало себя "малой" или "вторичной" частью своей "основной части".

Ближайшим соратником Александра I, его министром внутренних дел был потомок известного казачьего рода Виктор Кочубей, при Николае I ставший Председателем совета министров империи и получивший княжеский титул. Только те, кто говорил о федерализации империи или об отделении от России, считались государственными преступниками до 1905 года.

Никакой дискриминации по национальному признаку — украинец или великоросс — в Российской империи никогда не было. Ни в народе, равно бесправном, после того как Екатерина II распространила на Украину крепостное состояние, ни в элите. Это правда.

"Малороссы во многом и созидали большую общую страну, её государственность, культуру, науку. Участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной"

"Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена."

Они покоряли огромные просторы России. В XVII веке российские митрополиты на 90% состояли из украинцев, потому что количество свободных образованных людей было колоссальным, россияне в таких людях нуждались. В Российской империи можно было увидеть украинцев — в том числе выходцев из казацкой старшины — на высших государственных должностях. Но это не свидетельство того, что мы были одинаковыми.

До этого Украина или Гетманщина была небольшим буржуазным государством, в пределах сегодняшних Киевской, Полтавской и Черниговской областей. Государство каждый год продуцировало около тысячи интеллектуалов в Киевском, Переяславском и Черниговском коллегиумах.

В 1782 году казацкая старшина после ликвидации гетманщины получила выбор — стать мещанами или крепостными крестьянами, или же записаться в дворянство. Большинство записались в дворяне.

Насчет Хрущева и Брежнева — это распространенный миф. Украинцев никогда не допускали наверх. И Брежнев, и Хрущев были русскими. Их карьера была связана с Украиной, и сейчас есть тенденция в российской историографии — утверждать, что украинцы развалили Советский Союз , потому что были на верхних ступенях… Это неправда. Там были выходцы из Украины, но они не играли ключевую роль. Это утверждения из разряда "мы бы выиграли войну без украинцев" с противоположным знаком.

Точно так же мы можем подходить к гетманам, выпускникам Киево-могилянской академии, о которой Путин вспоминает: они пробивались не из-за комфорта в рамках Российской империи, а потому что были способны на такую карьеру. Империя этим людям особо не содействовала.

Говоря о Донецко -Криворожской республике, Путин доказывает, что именно Юго-Восток Украины в 1918 году возглавил движение к единому правительству Украины, причем даже наперекор В.И. Ленину, чтобы показать, что местное население проявляло сознательность, не считаясь с большевистскими стереотипами и ошибочными решениями.

Мы не входили в СССР. Большевицкая Россия оккупировала независимое государство Украину и наши территории разделили. Что-то голосованием отошло России (Таганрог или Стародубщина). Что-то было "забыто" — как Крым, и вернулось только в 1954 году. Статья написана не для украинцев, а для россиян. Идеологическое программное сочинение Путина рассказывает, как смотреть на украинцев и как россиянам понять, где их наследие.

Это грязная манипуляция и отсутствие банальной этики. Украина до оккупации большевиками в 1919-1920 годах была на 200 тысяч квадратных километров больше, чем ее размеры, в которых она вышла из Советского Союза. Украина владела сегодняшним Белгородом, западной частью Курщины, Воронежчины и Белгородщины. Крым был украинским.

Дискуссия о том, что Россия должна вернуть Украине Курск и Воронеж, которую вел в свое время тот же [глава правительства послереволюционной Украины, идеолог коренизации Николай] Скрипник — о ней можно долго говорить. Но есть принцип нерушимости границ — как сложилось, так и нужно жить. Давайте Германии отдавать земли западной Польши — что из этого получится?

Есть международные акты, в которых зафиксирован принцип нерушимости границ [в 1994-м Украина, США , Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Стороны обязались уважать суверенитет Украины в обмен на передачу Киевом ядерного оружия Москве].

Путин захватил Крым , вместе с [экс-помощником президента Владиславом] Сурковым создали ситуацию [военного конфликта] на Донбассе , и должен оправдываться. А как оправдываться, если есть международно признанный принцип нерушимости границ? Отсюда позиция: вы не такое полноценное государство, каким себя считаете.

Это нелепость. При этом о голосовании жителей Донецкого региона за независимость Украины в декабре 1991 году и о вмешательстве России в последующие события в данном регионе ничего не говорится.

Вместо этого автор рассказывает читателям о том, как полезно было бы восстановить единство народов. Это "единство" свидетельствует о деградации исторической науки в России, стремлении В.В. Путина установить единую картину прошлого и неспособности автора критично относиться ни к древностям, ни к собственным поступкам. Больше нигде, кроме воображения Путина, этого единства не было и нет.

Путин: Украина — это анти-Россия



"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся. Заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания "антимосковской Руси". И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались и оставались самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ".

Андрей Зубов:

Проекты [Украины как "анти-России"] существовали, но давно — в XIX веке. В конце XIX века это было общепринято, была эпоха национализма. У противников России была идея ослабления нашей страны через педалирование особенности украинского народа. Был Галицкий проект. Но был и Петербургский проект панславизма, который пытался разрушить Австрийскую империю через присоединение к Российской империи Галиции, отторжение Чехии, Словакии. Все это осталось в далеком прошлом.

Ошибка Путина — разговор о вечном антагонизме Запада к России. Вечного нет в нашем мире. В решительные моменты истории Запад и Россия были вместе. Наполеона победила Британия, Пруссия и Россия, Гитлера — Британия, США и Советский Союз. И сейчас нет никакого желания у Запада насильственно оторвать Украину от России.

Это болезненная фобия Путина. Украина вновь избрала западный путь, и если бы Россия пошла по тому же пути, о чем Путин много говорил в первый президентский срок, то Украина и Россия были бы рядом, как Чехия и Словакия, Хорватия и Словения. Но Россия противопоставила себя Западу, а Украина, защищаясь от российской агрессии, все больше тянется к Европейскому союзу и к НАТО.

С историками говорили корреспонденты Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко и Наталия Зотова.