"Возможно, такого формата чемпионата Европы уже не будет": блогер RusDelfi подвел итоги прошедшего Евро-2020

Финальный матч, как и всегда, получился эмоциональным. Да, может команды и не показали атакующий футбол и свою лучшую игру, которую они демонстрировали по ходу всего турнира. Итальянцы и англичане играют в атакующем стиле, легко меняя свою тактику игры — уверенная защита, цепкий центр, быстрые фланги, техничная атака и мощное владение. Обычно в финалах видим мало голов и не столь яркий матч, но англичане и итальянцы были сосредоточены и настроены на победу. Это и понятно — финал, слишком велико напряжение. Было много борьбы, был иногда некий сумбур и несколько нарушений ”на нервах”, однако командный дух был на высоком уровне. Англичане первыми показали своё желание победить — Люк Шоу забил уже на 2-й минуте матча. В первом тайме англичане контролировали игру и практически ничего не давали создать итальянцам. Сборная Италии (”Скуадра Адзурра”) во втором тайме ”собралась” и уже взяла контроль в свои ноги, владея мячом 67% времени и показывая свой качественный футбол. На 67-й минуте 34-летний защитник Леонардо Бонуччи забил классический итальянский гол и сравнял счёт после углового, в котором поборолись сразу несколько игроков, в том числе Верратти и Кьеллини. После этого были много обоюдно острых атак, но основное время так и завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время особых опасных моментов не было, но всё же обе команды не хотели бить пенальти. На 117-120-х минутах защитник Джорджо Кьеллини пошёл вперёд и звал с собой партнёров, чтобы не выяснять всё в серии пенальти. В этом и заключаются лидерские качества капитана. Настоящая легенда. И всё же серии пенальти суждено быть. Итальянцы промазали первый удар, а англичане в начале были точны и вели со счётом 2:1. Сборная Италии сумела переломить в свою пользу и серию пенальти — следующие удары забивали итальянцы, а вот англичане промазали три раза подряд, Доннарумма спасал и вытащил решающий пенальти от Сака. В итоге сборная Италии обыграла сборную Англии в финале по пенальти со счётом 3:2. Итальянцы дважды подряд выиграли серии послематчевых пенальти (в полуфинале 4:2 с испанцами), чего раньше никому не удавалось сделать.