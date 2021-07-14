"Возможно, такого формата чемпионата Европы уже не будет": блогер RusDelfi подвел итоги прошедшего Евро-2020
Сборная Италии — чемпион Европы. Совершенно заслуженная победа великой сборной. Переживал за итальянцев — рад за итальянский футбол. Сборная Италии является на данный момент самой стабильной командой Европы — 34 матча подряд без поражений. В этой команде сейчас сплав молодости и опыта.
Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021-го года. Этот турнир был числа ”11” — проходил в 11-и странах и 11-и городах. Также на ЧЕ было антирекордное количество автоголов — 11. Ну и конечно же, 11 футболистов играет в одной команде. Вот и завершился чемпионат Европы по футболу. Быстро пролетел месяц настоящего праздника футбола. Всегда немного грустно, когда заканчиваются крупные спортивные соревнования, которые происходят раз в четыре года (ЧЕ, ЧМ, Олимпиада). Впереди ещё много интересного — следующие два важных спортивных мероприятия перенесутся в Азию. В июле-августе 2021-го года в японском Токио состоится летние Олимпийские игры, через полтора года в Катаре будет Чемпионат мира по футболу.
11 июля 2021-го года стал настоящим ”многоГОЛосием” не только футбола, но и всего спорта. В этот день состоялись 3 финала крупных спортивных турниров. День решающих спортивных матчей. На Копа Америка-2021 Аргентина обыграла в финале Бразилию на бразильском стадионе ”Маракана” со счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии. Лионель Месси выиграл первый трофей со сборной. В Лондоне был финал не только Евро-2020: Англия — Италия, но и финал старейшего и крупнейшего теннисного соревнования, ”Турнир Большого шлема” — ”Уимблдон-2021”. В этом теннисном финале был тоже итальянский игрок — Маттео Берретини. Итальянцы надеялись на двойную победу в Лондоне, но итальянец уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, однако, как и итальянские футболисты, Берретини показывал атакующую игру и бился до конца. В итоге Джокович выиграл матч со счётом 6:7, 6:4, 6:3, 6:3, а вместе с этим и взял 6-й титул на ”Уимблдоне” и сравнялся с Надалем и Федерером по количеству побед на крупнейших теннисных турнирах. У трёх легендарных теннисистов по 20 титулов ”ТБШ”. Но теперь перейдём обратно к футболу.
Евро-2020 получился захватывающим и ярким с увлекательными матчами, историческими событиями и рекордными достижениями, половину из которых побил великий португальский футболист Криштиану Роналду. Он первым сыграл на 5-и Евро, забил рекордные 21 мяч на ЧЕ и ЧМ. Также Роналду стал лучшим бомбардиром этого Еврос 5-ю мячами и лучшим по системе ”гол+пас” (5+1). Лучшим молодым футболистом Евро-2020 был признан испанец Педри. Всего в финальной части на Евро-2020 за месяц было забито 142 гола, что является рекордом Чемпионатов Европы. Десятки красивейших голов на любой вкус — индивидуальное мастерство и командная игра. По моему мнению Евро-2020 стал одним из лучших футбольных турниров за последнее время — необычный формат турнир, который проходил по всей Европе, но с определёнными ограничениями в количестве зрителей из-за понятной ситуации. Однако и для болельщиков это тоже своего рода развитие — они могли путешествовать и прочувствовать футбольную культуру и увидеть разные страны, в которой проходили матчи Евро-2020. Организация турнира была на высоком уровне — все наслаждались футболом и были на позитивной волне. Я искренне радовался и переживал вместе с замечательными сборными и любимыми футболистами, получил только положительные эмоции, вдохновение и получил ещё больше футбольных знаний.
На Евро-2020 мы увидели яркие команды, много забитых голов, атакующий и разносторонний футбол, лучших футболистов Европы этого года, которые являются одними из величайших в мире. Между футболистами Евро-2020, болельщиками, журналистами и организаторами хорошее взаимопонимание, есть дружба, сплочённость и уважение. Это впечатляет. Главное, что развитие европейского футбола идёт полным ходом — уровень футбола на континенте повышается, и уже каждый может обыграть каждого.
Про итальянцев в полуфинале говорили, а теперь проанализируем второй полуфинальный матч, а потом перейдём непосредственно к финалу.
7 июля в 22:00 / Лондон, ”Уэмбли”. Англия (рейтинг УЕФА — 4-е место) — Дания (рейтинг УЕФА — 10-е место) / 2:1 (в дополнительное время)
Родоначальники футбола англичане встречаются с командой-открытия Евро-2020 — сборной Дании. Англичане являются вечным фаворитом всех крупных футбольных турниров, но они никогда в своей истории не выигрывали Евро. Лучшим результатом был выход в 1/2 финала ЧЕ-1968 и ЧЕ-1996. Датчане становились чемпионами Европы в 1992 году.
Яркий полуфинальный матч с обилием опасных моментов. Лично для меня датчане удивили своей игрой в хорошем смысле — играли от матча к матчу всё лучше и лучше. По моему мнению сборная Дания — команда-открытия Евро-2020. В полуфинале датчане забили англичанам первыми в середине первого тайма усилиями Дамсгора — этот гол стал первым и единственным забитым мячом прямым ударом со штрафного. Потом англичане встрепенулись и сравняли счёт, однако это был очередной автогол. Датчане и англичане заслуживали победы, матч был равным, как и первый полуфинал Италия — Испания. Во втором тайме команды не забили — счёт остался 1:1. Матч перешёл в дополнительное время, в котором, по моему мнению, был назначен спорный пенальти в ворота датчан усилиями Стерлинга. Кейн забил и принёс историческую победу англичанам на домашнем стадионе. И всё же финал Италия — Англия смотрится интереснее, нежели Италия — Дания. В любом случае датчане могут гордиться своей классной игрой.
Финал ЕВРО-2020 / 11 июля 2021 в 22:00 / Лондон ”Уэмбли”. Италия (рейтинг УЕФА — 7-е место) — Англия (рейтинг УЕФА — 4-е место) 1:1 (в основное и дополнительное время, по пенальти 3:2)
Перед матчем на стадионе ”Уэмбли” была масштабная церемония закрытия турнира. Невероятный день. Позже состоялся сам долгожданный финал Евро-2020. Матч великих команд, лучших сборных не только в Европе, но и в мире. Стадион ”Уэмбли” был полностью забит. Конечно, в Лондоне было очень много английских фанатов, которые поддерживали свою сборную, но было и 10 000 итальянских болельщиков, которые ждали очередного триумфа своей страны. На трибуне стадиона были члены королевской семьи Великобритании, великий в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, главные люди в УЕФА и многие другие приглашённые звёзды.
Италия и Англия играли в финале в своих лучших и сбалансированных составах, яркое поколение, в которых были сплав опыта и молодости. Сборная Англии на Евро-2020 — самая молодая и дорогая команда, а итальянцы — тоже достаточно молодая и талантливая. Для опытных игроков и молодых-перспективных футболистов это был успешный турнир. Остаётся всего один шаг — к званию чемпиона Европы. Думаю, футбольная молодёжь Англии, Италии, Испании, Дании и других стран уже может пробиться в европейский топ-клуб, а опытные игроки с титулом чемпиона Европы становятся по-настоящему великими.
Состав Англии в финале Евро-2020: Пикфорд; Магуайр, Стоунз, Уолкер (120, Санчо); Шоу, Райс (74, Хендерсон — 120, Рэшфорд), Филлипс, Триппьер (70, Сака); Стерлинг, Маунт (99, Грилиш), Кейн (капитан).
Ключевые футболисты: нападающие Кейн и Стерлинг, вратарь Пикфорд, защитник Уолкер, полузащитник Хендерсон.
Молодые и перспективные футболисты: Сака (19 лет), Фоден (21), Санчо (22 года), Райс (22), Маунт (22).
Состав Италии в финале Евро-2020: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (капитан), Эмерсон (118, Флоренци); Барелла (54, Кристанте), Жоржиньо, Верратти (96, Локателли), Кьеза (86, Бернардески), Инсинье (91, Белотти), Иммобиле (55, Берарди).
Ключевые футболисты: легендарные защитники Кьеллини и Бонуччи, вратарь Доннарумма, опытный полузащитник Жоржиньо, талантливый нападающий Кьеза.
Молодые и перспективные футболисты: Доннарумма (22 года), Барелла (22), Кьеза (23), Локателли (23), Пессина (26).
Считаю, что в сборных Англии и Италии все футболисты — ключевые, но лично для себя отметил классную игру на Евро-2020 именно вышеперечисленных игроков. Один из важных итальянских футболистов Спинаццола провёл также классный турнир, но получил травму в матче с Бельгией и был прооперирован. Здорово, что он был на финале вместе с командой, а все итальянские футболисты и фанаты скандировали его фамилию: ”Спина-Спина”. Довольно знакомое слово для россиян.
Финальный матч, как и всегда, получился эмоциональным. Да, может команды и не показали атакующий футбол и свою лучшую игру, которую они демонстрировали по ходу всего турнира. Итальянцы и англичане играют в атакующем стиле, легко меняя свою тактику игры — уверенная защита, цепкий центр, быстрые фланги, техничная атака и мощное владение. Обычно в финалах видим мало голов и не столь яркий матч, но англичане и итальянцы были сосредоточены и настроены на победу. Это и понятно — финал, слишком велико напряжение. Было много борьбы, был иногда некий сумбур и несколько нарушений ”на нервах”, однако командный дух был на высоком уровне. Англичане первыми показали своё желание победить — Люк Шоу забил уже на 2-й минуте матча. В первом тайме англичане контролировали игру и практически ничего не давали создать итальянцам. Сборная Италии (”Скуадра Адзурра”) во втором тайме ”собралась” и уже взяла контроль в свои ноги, владея мячом 67% времени и показывая свой качественный футбол. На 67-й минуте 34-летний защитник Леонардо Бонуччи забил классический итальянский гол и сравнял счёт после углового, в котором поборолись сразу несколько игроков, в том числе Верратти и Кьеллини. После этого были много обоюдно острых атак, но основное время так и завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время особых опасных моментов не было, но всё же обе команды не хотели бить пенальти. На 117-120-х минутах защитник Джорджо Кьеллини пошёл вперёд и звал с собой партнёров, чтобы не выяснять всё в серии пенальти. В этом и заключаются лидерские качества капитана. Настоящая легенда. И всё же серии пенальти суждено быть. Итальянцы промазали первый удар, а англичане в начале были точны и вели со счётом 2:1. Сборная Италии сумела переломить в свою пользу и серию пенальти — следующие удары забивали итальянцы, а вот англичане промазали три раза подряд, Доннарумма спасал и вытащил решающий пенальти от Сака. В итоге сборная Италии обыграла сборную Англии в финале по пенальти со счётом 3:2. Итальянцы дважды подряд выиграли серии послематчевых пенальти (в полуфинале 4:2 с испанцами), чего раньше никому не удавалось сделать.
Итальянцы 11 июня выиграли матч-открытия Евро-2020 дома в Риме и важнейший финал 11 июля в Лондоне против англичан. Сборная Англии не сумела впервые в своей истории выиграть Чемпионат Европы по футболу, а итальянцы уже завоевали свой 2-й трофей ЧЕ. В любом случае, англичане и итальянцы — отличные футболисты и уже герои в своих странах. Обидно за англичан, но для них этот финал Евро — успех. Уверен, всё у сборной Англии ещё впереди, так как у них одно из самых сильных поколений за последнее время. Жалко, что молодые футболисты, вышедшие по ходу матча на замену, Рэшфорд, Санчо и Сака (из моего любимого клуба — лондонского ”Арсенала”) не реализовали свои пенальти в финале в послематчевой серии. Не нужно их осуждать, так как это огромная ответственность. Невероятный момент для молодых футболистов — играть в финале Чемпионата Европы. Обидно, что обладатель трофея решается в серии пенальти, но это футбол, в котором может произойти всё, что угодно. За это мы и любим футбол. Я думал, что будет ничья, и всё решится в дополнительное время без пенальти.
Сборная Италии является на данный момент самой стабильной командой Европы (34 матча подряд без поражений) и на 2-м месте по титулам после немцев, у которых 7 побед на крупных турнирах. У итальянцев 4 победы на Чемпионате мира и две — на Чемпионате Европы. Как поют итальянские футболисты и болельщики: ”It’s coming to Rome!”. И действительно, не случилось того, чего так долго ждали англичане — ”It’s coming to home!”. Фантастическая победа сборной Италии на Евро-2020. Великолепный и безошибочный футбол итальянцев на протяжении всего турнира, сбалансированный состав с качественными футболистами. Вся Италия празднует, радуется и восхваляет свою команду. И я очень рад за итальянский футбол. Итальянцы заслужили трофей — новая великая сборная.
Лучшим футболистом Евро-2020 стал итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, преемник великого тёзки и чемпиона мира-2006 — Джанлуиджи Буффона. Доннарумма пропустил на этом ЧЕ четыре мяча в свои ворота — по одному на всех стадиях плей-офф (1/8, 1/4, полуфинал и финал), сделал много важных сейвов, а также спасал команду в серии послематчевых пенальти. Хочу также отметить на Евро-2020 легендарного 36-летнего итальянского защитника и капитана Джорджо Кьеллини, который вёл свою сборную вперёд, дарил позитивные эмоции, уверенно играя в защите, давая классные передачи вперёд и помогая в атаке на стандартах. Бонуччи также уверенно играет вместе с Кьеллини, как и на протяжении уже многих лет в сборной Италии и туринском ”Ювентусе”. Именно Кьеллини выиграл две жеребьёвки в полуфинале и финале перед серией пенальти, в которой итальянцы били первыми. Как показывает статистика, кто бьёт серию пенальти первыми, тот и побеждает. Так и случилось дважды со сборной Италии. Почти все итальянцы реализуют свои пенальти, а Доннарумма — делает сейвы. В итоге Кьеллини стал самым возрастным капитаном в финалах ЧЕ. Для него это уже 4-й Евро в невероятной карьере. Именно капитан и лидер Джорджо Кьеллини на награждении поднял кубок чемпионов Европы, а все итальянцы — ликовали и праздновали победу вместе с футболистами и тренерским штабом сборной Италии.
Только 4 футболиста в 21-м веке выигрывали Евро и Лигу Чемпионов в одном году. В 2012-м году в составе сборной Испании это сделали Фернандо Торрес и Хуан Мата (оба — ”Челси”), а в 2016-м году — Криштиану Роналду и Пепе (”Реал Мадрид”). 11 июля итальянский футболист Жоржиньо (”Челси”) пополнил этот список и стал 5-м таким игроком.
В последнее время футболисты, проигравшие в финале, снимают серебряные медали, как и сейчас некоторые игроки сборной Англии — показывают, что не за этим шли. Да, обидно уступить в финале, но это всё-таки высокое достижение, к которому шли очень долго и трудно. Не нужно снимать медали, ведь такого шанса в финале может больше и не будет, поэтому нужно радоваться и гордиться любой медали, ведь это — потрясающее достижение. Творится футбольная история команды. Медали и кубок — уже хорошая память на всю жизнь.
Возможно, такого формата чемпионата Европы уже не будет, когда турнир проходит практически во всей Европе. Этот ЧЕ в честь 60-летия с 1-го Кубка Европы в 1960-м году, который выиграла сборная СССР со Львом Яшиным и Виктором Понедельником. В этом году планировалось провести турнир как необычный и грандиозный европейский праздник футбола для всего континента, чтобы показать миру многие страны Европы, развивая их. Всё получилось на высшем уровне.
Италия — чемпион Европы-2020!
Всем добра и радости! Играем в футбол! Любим футбол! Болеем за своих!
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