Случай с посадкой гражданского самолета в Белоруссии — это повод вспомнить другую, менее известную историю. В прошлом году в Минске задержали несколько десятков наемников частной военной компании ”Вагнер”. Большой скандал, кивки в сторону, но в итоге вагнеровцев отпустили. Вы говорили, что в этой истории были замешаны спецслужбы Украины, Турции и США.

В украинских средствах массовой информации тиражировали две версии. По официальной, Украина не имела к этому никакого отношения. В то же время бывшие сотрудники украинских спецслужб говорили о сложной операции, которую проводили их коллеги.

Если последнее утверждение верно, вербовщики ФСБ хотели нанять пятьдесят или более бойцов ”Вагнера”, чтобы затем отправить их в Венесуэлу с целью защиты интересов ”Лукойла”. Исполнителей наняли — это факт. Мы говорили с вагнеровцами, которые были в Минске: они были убеждены, что работают на ФСБ.

Но на самом деле вербовщиков ФСБ играли агенты украинских спецслужб…

Именно. Если бы операция не сорвалась, бойцы ”Вагнера” должны были в Минске сесть на самолет с целью перелета в Венесуэлу с промежуточной посадкой в Стамбуле. Хочу подчеркнуть, что президент Украины отрицает факт проведения подобной спецоперации.

Самолет принадлежал турецкой фирме?

Да. Спустя 17 минут после взлета лайнер оказался бы в воздушном пространстве Украины.