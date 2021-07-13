13.07.2021, 11:06
Игроки "Тампы" повредили главный хоккейный трофей
Фото: Scanpix
Игроки клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнингс" повредили Кубок Стэнли во время чемпионского парада.
Чемпионский парад "Тампы Бэй" состоялся в понедельник. Первая праздничная часть прошла на воде, где игроки передвигались с Кубом Стэнли на лодках и катерах. Вторая часть должна была состояться в парке, но была отменена из-за дождя.
Пока непонятно, в какой момент времени был поврежден главный хоккейный трофей — на одной из фотографий с парада видно, что игроки "Лайтнинг" несут Кубок Стэнли, у которого помят низ.
Напоминаем, что "Тампа Бэй Лайтнингс" стала обладателем Кубка Стэнли второй сезон подряд