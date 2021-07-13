Игроки "Тампы" повредили главный хоккейный трофей

Чемпионский парад "Тампы Бэй" состоялся в понедельник. Первая праздничная часть прошла на воде, где игроки передвигались с Кубом Стэнли на лодках и катерах. Вторая часть должна была состояться в парке, но была отменена из-за дождя.

Пока непонятно, в какой момент времени был поврежден главный хоккейный трофей — на одной из фотографий с парада видно, что игроки "Лайтнинг" несут Кубок Стэнли, у которого помят низ.