Гарет Саутгейт стал популярнее, чем Черчилль, весь мир у его ног

Его вознаграждение исчисляется не только деньгами. Эксперты говорят, что навыки Гарета Саутгейта проторили ему путь в политику, в конференц-залы Сити или даже в мировую дипломатию. Его путь после проваленного в полуфинале чемпионата Европы 1996 года на "Уэмбли" пенальти начался с появления в рекламе Pizza Hut с бумажным пакетом на голове. А кульминация его пути свершилась вчера вечером, когда сборная Англии под руководством 50-летнего Саутгейта вышла на поле ”Уэмбли” для участия в финале чемпионата Европы впервые с 1966 года.