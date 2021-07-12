Аморальное поведение: злоупотребления парковочными картами для инвалидов пора прекратить

В свое оправдание эти люди рассказывают небылицы о том, как везли незрячую или неходячую бабушку к врачу, а та куда-то запропастилась. И ничего, что лечебных учреждений в округе нет, а якобы сопровождающий инвалида выходит со спортивной сумкой из расположенного поблизости фитнес-клуба.

Мне трудно представить, чем руководствуется нормальный здоровый человек, когда пользуется инвалидной карточкой и паркуется там, где нельзя, или на тех местах, которые предназначены для тех, кому это действительно нужно. Очевидно, вопросами удобства и экономии. В таком случае можно говорить, что у совести есть конкретная цена: в Старом Таллинне это шесть евро в час, в зоне ”Сюдалинн” — 4,50, в зоне ”Кекслинн” — полтора евро в час.

Поэтому даже если вы имеете такую карту, выданную для некоего родственника, то пользоваться ей можете лишь тогда, когда данного родственника сопровождаете. В противном случае права пользования льготой у вас нет, это считается нарушением. И — хочется добавить — по праву также может считаться моральным уродством.

Про первую категорию и говорить не хочется. Это не только низко, но и преступно. Что же касается двух других, то, помимо компромиссов со своей совестью, нужно учитывать еще и тот факт, что пользоваться парковочной картой для инвалида можно лишь тогда, когда вы везете инвалида. Льготное разрешение на парковку выдается человеку, а не автомобилю.

Откуда льготные карточки у тех, кому они не положены? Условно можно выделить три категории. Во-первых, есть поддельные карты. Немного, но есть. Во-вторых, это люди, у которых действительно есть родственник-инвалид, на которого такую карту и оформляют. И, в-третьих, это те, кто специально находит какую-то немощную бабушку, чтобы за небольшую мзду оформить на нее этот парковочный документ. А дальше — пользуются в своих нуждах.

Могут же себе позволить и хорошую машину, и прочие прелести жизни! Разумеется, это сарказм. Потому как к инвалидам львиная доля этих автовладельцев не имеет никакого отношения, а просто нагло пользуется льготой, для них не предназначенной.

Что самое парадоксальное — поверхностные наблюдения заставляют думать, что чаще всего подобную наглость позволяют себе именно владельцы дорогих авто, которые, казалось бы, вполне могут позволить себе заплатить за парковку. Но, видимо, хочется себя чувствовать хозяевами жизни и ставить себя выше других везде и во всем. Тут уже, как говорится, проблема в голове.

Поэтому неудивительно, что, по данным МуПо, чаще всего ”инвалиды” встречаются вовсе не около больниц и поликлиник, а на улицах Уус, Айа, Лай и Вене в Старом городе, в квартале Маакри, стоящем в окружении высотных бизнес-зданий из стекла и бетона, и на близлежащей Торнимяэ. Сюда же можно добавить районы популярных злачных и увеселительных заведений.

По мере возможности и государственная, и муниципальная полиция с такими обнаглевшими водителями борются — устраивают рейды. Нарушителей штрафуют. Правда, суммы штрафов небольшие — как за обычное нарушение правил парковки. Специальных наказаний за такие нарушения не предусмотрено, отдельно статьи закона нет. То есть чаще всего это вообще лишь предупредительный штраф в 20 евро.

В 2019 году в Таллинне было выписано 47 таких штрафов, в прошлом году — 325, в этом — 185 всего за полгода. То есть борьба ведется, причем все активнее. Но проблема остается.

Скоро всё может измениться

Одна из главных трудностей сегодня кроется в том, что у нас в стране нет централизованной системы выдачи парковочных карт для инвалидов, а значит, нет и общего регистра. Каждое местное самоуправление занимается этим самостоятельно. Что, в свою очередь, затрудняет контроль. Если в столице припаркован автомобиль с карточкой, выданной где-то в Тюри или Вайвара, то проверка займет намного больше времени.

По приблизительным оценкам, в Эстонии в общей сложности в ходу около 10 тысяч таких карт, из них половина выдана в столице. Если учесть, что людей с ограниченными возможностями движения или зрения у нас насчитывается порядка 100 тысяч, то это не так уж и много. И все же наблюдения за парковочными местами для инвалидов и приведенная выше статистика позволяют сделать вывод, что слишком много карт выданы без очевидной причины и используются не по назначению.

Министерство экономики и коммуникаций готовит изменения в Законе о дорожном движении. Одно из них как раз касается данной темы. В частности, планируется изменить регуляции, а право выдачи таких документов передать от местных самоуправлений Департаменту социального страхования. Наличие единой базы данных уже сделает работу проверяющих проще.

Жаль только, что ни один закон не может призвать к совести и искоренить наглость. Несколько раз — правда, уже давно — в разных СМИ запускали такие акции: читатели фотографировали наглецов, а порталы и газеты публиковали снимки. Но с нынешними правила по защите личных данных подобное представить уже невозможно. Хотя народ должен знать не только своих героев, но и антигероев с барахлящим моральным компасом.