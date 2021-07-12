Руководитель эстонского футбола: боюсь, футбол вновь проиграет коронавирусу

Третья мировая война еще далека от завершения. И хотя футбол играет определенную роль в ее прекращении, боюсь, что сама игра снова снова окажется в проигрыше. Рад бы ошибиться, но предполагаю, что в ближайшие недели мы услышим истории о проблемах с коронавирусом, связанных с переполненными трибунами на ”Уэмбли”.

Я сам был на двух играх в Санкт-Петербурге и много разговаривал с людьми, которые путешествовали во время Евро по Европе. Например, на маршруте Таллинн — Рига — Каунас — Варшава — Берлин — Копенгаген — Киль — Амстердам — Дортмунд — Мюнхен — Дрезден — Варшава — Каунас — Рига — Таллинн у компании запросили результат теста на вирус только на одном пограничном пункте на протяжении всей поездки. И хотя различные источники однозначно утверждали, мол, даже не думайте о посещении игры в Амстердаме, на самом деле, наличие билета было необходимым и достаточным условием для попадания на стадион. Правда, перед этим нужно было сделать тест.

Я далек от того, чтобы как-то иронизировать над ситуацией или призывать людей игнорировать корону. Однако опыт, полученный в аналогичных ситуациях, которые мы проходили, действуя по принципу ”страх всегда побеждает”, меня серьезно беспокоит. Как и еще одна аналогия, и это одна из причин, почему я назвал коронакризис Третьей мировой войной — ведь даже во время Второй мировой войны или, во всяком случае, в первые годы, большинство немцев были убеждены, что то, что происходит правильно. Потому, что пропаганда сделала свое дело.

Говоря о Второй мировой войны, мы смело употребляем слово пропаганда, но мне все же кажется, что способ манипулирования массовым сознанием, в то время связанный с Йозефом Геббельсом, доминирует и поныне.