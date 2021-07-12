“Только благодаря удаче все не закончилось трагедией”. На “Уэмбли” прорвались безбилетные фанаты и устроили драки(2)
Они уже почти 60 лет ждут возвращения футбола домой (не выигрывали титулов с ЧМ-1966), и вчерашний день для них мог стать историческим.
Лондон заполнили толпы людей в бело-красном.
Они пели, дымили и немного мусорили.
В целом вполне достойное поведение по стандартам британских фанатов. Пока они не добрались до ”Уэмбли”
Из-за ковидных ограничений вместимость ”Уэмбли” на финале — около 67 тысяч человек. Это больше, чем было в начале турнира (максимум 22500), но меньше, чем максимальная вместимость арены.
Многие из желающих не смогли купить билеты, но легко решили проблему — просто прорвали ограждение и очутились на ”Уэмбли”. Полиция сопротивлялась, но силы были явно неравны.
”Худшим в сегодняшнем вечере было не поражение Англии, а поведение некоторых так называемых фанатов, — делился впечатлениями бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн. — Я никогда не чувствовал себя так напряженно на матче. Снаружи была ядовитая атмосфера, люди залиты кровью. Внутри стадиона люди без билетов блуждают в поисках места. Нехорошо”.
Худшее началось, когда фанаты добрались до чаши стадиона — устаивали там беспорядочные драки.
Болельщики прорвались на сектор для людей с ограниченными возможностями в поисках свободных мест. Стюардам понадобилось несколько минут, чтобы навести порядок.
Но некоторые сумели остаться незамеченными. Люди, купившие билет, жаловались, что во время игры в проходах было много безбилетных. С ними ничего нельзя было поделать.
По данным полиции Лондона, ”на стадионе оказалось небольшое количество безбилетных фанатов”. Стражи правопорядка явно не настроены придавать инциденту значения. А вот медиа — наоборот.
”Не могу поверить, что УЕФА захотел бы видеть Англию кандидатом на проведение ЧМ от Европы, учитывая серьезные проблемы с безопасностью во время финала, — пишет футбольный босс The Mail on Sunday Роб Дрейпер. — Только благодаря удаче все не закончилось трагедией. С точки зрения управления толпы это было худшим мероприятием, на которых я когда-либо бывал”.
С ним согласен Иан Лэдимэн из Daily Mail: ”Был на десяти крупных турнирах. Никогда раньше не был в таком месте, где можно было бы пройти полмили по стадиону без билета. Странно, удручающе, но, возможно, не так уж удивительно”.
За вчерашний день в Лондоне пострадали 19 полицейских, 49 хулиганов арестованы.