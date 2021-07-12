“Только благодаря удаче все не закончилось трагедией”. На “Уэмбли” прорвались безбилетные фанаты и устроили драки

Они уже почти 60 лет ждут возвращения футбола домой (не выигрывали титулов с ЧМ-1966), и вчерашний день для них мог стать историческим.

Лондон заполнили толпы людей в бело-красном.

Behaviour like this makes me ashamed to hold a British passport, I am from Liverpool originally so consider myself more Irish than English due to my grandparents being from Dublin and Cork! I have seen other videos today of England fans beating up Italians, this is disgusting! 😡 pic.twitter.com/OmnFnTA9Si — Mando! 💎🙌🏻 (@XMaximist) July 12, 2021

Они пели, дымили и немного мусорили.

В целом вполне достойное поведение по стандартам британских фанатов. Пока они не добрались до ”Уэмбли”

Из-за ковидных ограничений вместимость ”Уэмбли” на финале — около 67 тысяч человек. Это больше, чем было в начале турнира (максимум 22500), но меньше, чем максимальная вместимость арены.

Многие из желающих не смогли купить билеты, но легко решили проблему — просто прорвали ограждение и очутились на ”Уэмбли”. Полиция сопротивлялась, но силы были явно неравны.

”Худшим в сегодняшнем вечере было не поражение Англии, а поведение некоторых так называемых фанатов, — делился впечатлениями бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн. — Я никогда не чувствовал себя так напряженно на матче. Снаружи была ядовитая атмосфера, люди залиты кровью. Внутри стадиона люди без билетов блуждают в поисках места. Нехорошо”.

Худшее началось, когда фанаты добрались до чаши стадиона — устаивали там беспорядочные драки.

Болельщики прорвались на сектор для людей с ограниченными возможностями в поисках свободных мест. Стюардам понадобилось несколько минут, чтобы навести порядок.

Но некоторые сумели остаться незамеченными. Люди, купившие билет, жаловались, что во время игры в проходах было много безбилетных. С ними ничего нельзя было поделать.