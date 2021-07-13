Мужики в футболе еще остались: блогер RusDelfi подвел итоги Евро-2020

Главный плюс этого Евро в том, что он вообще состоялся. Именно этот турнир стал показателем того, что любое спортивное мероприятие без болельщиков — довольно абсурдное зрелище. Даже такой упакованный ТВ продукт как НХЛ вытягивал историю с пустыми аренами с натяжкой. А тут настоящий народ на трибунах, а не картонные фигурки.

Показалось, что на этом Евро было меньше симуляций. Может быть, это и не так вовсе, но танцы вокруг угловых флажков вроде бы куда-то подевались — это дает робкую надежду на то, что мужики в футболе еще остались.

Идея проведения матчей в 146 городах Европы не понравилась. Мне совершенно не хотелось задумываться над тем, почему Дания все три матча группы играет дома, а решающие игры достались Англии. На групповой стадии сквозь хруст чипсов и плеск пива мы с женой по очереди спрашивали друг у друга: а где играют-то?

Это был лучший Евро на моей памяти? Нет. С каждым годом последние чемпионаты Европы вообще стираются из памяти, а ранние (1988, 1992) помнишь как вчера. Что это если не старость? Но не будем о грустном.

Финал понравился. Решающие игры редко соответствуют нашим ожиданиям, но спать не хотелось, а это уже немало. Италия запомнилась в тем, что проявила характер и старалась двигать мяч вперед как можно чаще, а Англия для меня так и осталось командой, в которой я знаю только трех игроков и все.

Перед серией пенальти я провел внутри себя экслюзивно-независимую экспертизу и пришел к оперативному мнению, что раз Доннарумма больше и длиннее в руках и ногах, чем человек с вечно плачущим лицом по фамилии Пикфорд, то Италия и победит.

Что-то еще требовалось доказать? А, ну и конечно ставить на пятую попытку в финале семилетнего ребенка, против которого еще недавно Кьеллини сыграл в лучших традициях позднего Горлуковича — так себе решение.

Всегда прекрасно давать дорогу молодым, но не до такой же степени.

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