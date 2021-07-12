Эстонские шахматисты начинают борьбу за 110 000 евро

Партии стартуют в Сочи сегодня, 12 июля. Соперником Кюлаотса в первом раунде игр на выбывание станет хорватский гроссмейсер Саша Мартинович. Шахматисты имеют одинаковый рейтинг эло и их шансы на успех оцениваются как равные.

Соперницей Маи Нарва по первому кругу женского турнира станет представительница Азербайджана Гульнар Маммадова. Рейтинг Маммадовой на 109 пунктов больше, в отличие от представительницы Эстонии она владеет званием женского гроссмейстера.

Для выхода в следующий круг нужно победить в мини-матче из двух партий. Если по сумме двух партий будет ничья, соперникам предстоит выяснить отношения в рапиде и блице. Если и это не принесет успеха, шахматистов ждет Армагеддон, партия в блиц, в которой черные имеют на минуту меньше, но их устраивает ничья, в то время, как белые должны непременно победить.

В случае победы в первом круге Кюлаотс выйдет по сетке на чемпиона мира Магнуса Карлсена. Нарва имеет шансы сыграть с опытной грузинской шахматиской Лелой Явахишвили.

Первый приз мужского Кубка мира составляет 110 000 евро, финалисту достанется 80 000. В женской части турнира призы скромнее - победительница получит 50 000 евро, финалистка - 35000. Однако даже за участие спортсмены получат 3750 евро призовых в обеих частях турнира.