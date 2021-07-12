Литва отказала Минску в выдаче Тихановской

Вильнюс отказал Минску в выдаче лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед. Его слова прозвучали в воскресенье, 11 июля, в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

"Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали — то есть правовых оснований мы в этом не увидели", — заявил Швед.

Минск направляет запросы по другим оппозиционерам

Генпрокурор также добавил, что Беларусь "направила и направляет соответствующие документы" другим странам об экстрадиции оппозиционеров, в отношении которых власти завели дела. "Пока реакции не наблюдаем, за исключением" ситуации с Тихановской, отметил он.

При этом Швед, однако, оговорился, что есть "очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами". "Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", — заключил генпрокурор.

КГБ Беларуси включил Тихановскую в "перечень террористов"

Комитет государственной безопасности Беларуси в апреле включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами республики, в "перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности".

До этого, 29 марта, стало известно, что генпрокуратура Беларуси возбудила против Тихановской, а также участников инициативы BYPOL, уголовное дело "о подготовке теракта".

С августа 2020 года Светлана Тихановская находится в Литве. Глава МИД Литвы

Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос Минска на выдачу, говорил, что "скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования".