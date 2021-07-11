Английские болельщики устроили беспорядки перед финалом Евро-2020

Фанаты перепрыгивают через ограждения, сносят заборы, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией.

Как сообщает Euronews, пьяные английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы.

Также фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков, передает корреспондент AFP. Английские болельщики дрались и между собой, причина конфликта неизвестна.

Кроме того, в полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзалов.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00, RusDelfi проведет текстовую трансляцию финала.