ПРЯМО СЕЙЧАС | Англия повела в финале Евро!

Сборная Англии по футболу впервые за долгое время вышла в финал крупнейшего футбольного турнира. Поэтому своей команде прислала официальную телеграмму даже королева Англии. В 1966 году Елизавета II награждала Кубком мира капитана команды Бобби Мура, сейчас, 55 лет спустя, у Англии снова шанс выиграть трофей - при том же самом монархе.