11.07.2021, 09:07
Завершился Кубок Америки. Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины(1)
AP
В Бразилии завершился Кубок Америки.
Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, одержав в финале победу над Бразилией (1:0), пишет sports.ru.
Нападающий аргентинцев Лионель Месси завоевал первый трофей с национальной командой.
Форвард ”Барселоны” дебютировал за сборную в 2005 году. Он четырежды доходил с ней до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.
В 2014 году Аргентина проиграла Германии в финале чемпионата мира (0:1, дополнительное время).
В 2007-м аргентинцы уступили в финале Кубка Америки Бразилии (0:3), а в 2015-м и 2016-м — Чили, причем в обоих случаях в серии пенальти.