ВИДЕО | Макгрегор проиграл Порье в главном бою на UFC 264

Бой прошел в формате пяти раундов. По итогам первого раунда рефери остановил бой по причине того, что Макгрегор не смог продолжить поединок из-за травмы ноги. Победа была присуждена Порье.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯



pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021

Соперники провели свой третий очный бой. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года схожим образом реванш взял Порье.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провел 28 боев и одержал 22 победы. Экс-временный чемпион промоушена в легком весе Порье в 34 поединках добыл 28 побед.