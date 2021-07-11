11.07.2021, 08:17
ВИДЕО | Макгрегор проиграл Порье в главном бою на UFC 264(9)
AFP
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе, пишут РИА-Новости.
Бой прошел в формате пяти раундов. По итогам первого раунда рефери остановил бой по причине того, что Макгрегор не смог продолжить поединок из-за травмы ноги. Победа была присуждена Порье.
Соперники провели свой третий очный бой. Первый состоялся в сентябре 2014 года и завершился победой Макгрегора нокаутом, а в январе 2021 года схожим образом реванш взял Порье.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в своей карьере провел 28 боев и одержал 22 победы. Экс-временный чемпион промоушена в легком весе Порье в 34 поединках добыл 28 побед.