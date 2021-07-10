Специалист рекомендует: фонд ремонта автомобиля поможет покрыть непредвиденные расходы

”Потребность в ремонте автомобиля возникает по логике вещей, поскольку транспортное средство — это потребительское оборудование с долгим сроком службы, которое неизбежно изнашивается и поэтому нуждается в уходе. Но разные детали или более стильные диски могут стоить немалой суммы, и не всегда можно найти свободные средства для этого. В то же время многие ремонтные работы отложить нельзя”, — объяснил руководитель коммерческого подразделения по финансированию автомобилей и член правления Inbank Маргус Кастейн.

Кастейн подчеркнул, что всем автовладельцам стоит при приобретении транспортного средства сделать так называемый ремонтный фонд для неожиданных связанных с автомобилем расходов, куда переводить каждый месяц немного денег. ”Аналогично ремонтному фонду для дома или фонду на расходы на лечение домашнего любимца рекомендуется применять ту же практику и в случае с автомобилями, поскольку таким образом ремонтные работы никогда не станут неприятным сюрпризом”, — рассказал Кастейн. Он добавил, что всегда стоит тщательно взвесить вопрос, какие ремонтные работы необходимы, а какие — всего лишь желание тюнинговать автомобиль, и затем сделать следующие шаги соответственно возможностям.