Специалист рекомендует: фонд ремонта автомобиля поможет покрыть непредвиденные расходы(2)
”Потребность в ремонте автомобиля возникает по логике вещей, поскольку транспортное средство — это потребительское оборудование с долгим сроком службы, которое неизбежно изнашивается и поэтому нуждается в уходе. Но разные детали или более стильные диски могут стоить немалой суммы, и не всегда можно найти свободные средства для этого. В то же время многие ремонтные работы отложить нельзя”, — объяснил руководитель коммерческого подразделения по финансированию автомобилей и член правления Inbank Маргус Кастейн.
Кастейн подчеркнул, что всем автовладельцам стоит при приобретении транспортного средства сделать так называемый ремонтный фонд для неожиданных связанных с автомобилем расходов, куда переводить каждый месяц немного денег. ”Аналогично ремонтному фонду для дома или фонду на расходы на лечение домашнего любимца рекомендуется применять ту же практику и в случае с автомобилями, поскольку таким образом ремонтные работы никогда не станут неприятным сюрпризом”, — рассказал Кастейн. Он добавил, что всегда стоит тщательно взвесить вопрос, какие ремонтные работы необходимы, а какие — всего лишь желание тюнинговать автомобиль, и затем сделать следующие шаги соответственно возможностям.
Для приобретения самых малых запчастей стоимостью до пары сотен евро специалист рекомендует выбирать платёжное решение ”покупай сейчас, плати позже”, которое стало популярным в других странах, но в Эстонии это ещё достаточно новый способ совершать покупки. ”Платёжные решения ”покупай сейчас, плати позже”, такие, например, как Indivy, помогают отстрочить оплату на несколько месяцев. Это означает, что вы сегодня действительно купите запчасть, но будете платить за неё три следующих месяца. При этом клиенту не добавятся за оплату в несколько частей ни процентная ставка, ни дополнительные платы”, — пояснил руководитель коммерческого подразделения по финансированию автомобилей Inbank. Он подчеркнул, что Indivy — это не кредитный продукт, а скорее как современная версия тетради в сельском магазине, где записывалось, что клиент взял, и потом он платил за это в следующее посещение магазина.
Также специалист подтвердил, что система ”покупай сейчас, плати позже” была очень хорошо воспринята автодилерами, поскольку позволяет рассрочить расходы на техническое обслуживание.
В случае с более крупными ремонтными работами, которые требуют свыше 800 евро, стоит оформить рассрочку. ”Преимущество рассрочки платежей в том, что вы можете в зависимости от периода сделать себе подходящий месячный платёж. Обычно рассрочку можно распределить даже на несколько лет и таким образом оптимизировать ежемесячный семейный бюджет. Так месячный платёж может быть даже два-три десятка евро”, — отметил руководитель коммерческого подразделения Inbank по финансированию автомобилей. Например, можно также покупать в рассрочку запчасти на автомобильном портале auto24.
Кастейн добавил, что если ремонтные расходы достигают тысяч евро и уже превышают рыночную стоимость самого транспортного средства, то стоит тщательно взвесить вопрос, насколько вообще целесообразно идти на эти расходы. ”В случае со старыми автомобилями обычно действует правило, что если однажды что-то случится, то будет случаться и дальше. Именно поэтому зачастую правильнее продать нуждающееся в ремонте транспортное средство и купить новее”, — объяснил Кастейн.