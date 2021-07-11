СЕГОДНЯ! В парке Паэ пройдет совместный просмотр финала ЧМ по футболу

”Чемпионат Европы по футболу — одно из важнейших событий в календаре спортивных фанатов и будет здорово посмотреть его всем вместе. На этот раз мы приглашаем любителей футбола приобщиться к финалу чемпионата на большом экране в парке Паэ. Помимо трансляции будущие звезды футбола смогут принять участие в увлекательных тренировках и играх под руководством тренеров FC Infonet. На протяжении всего вечера точность удара можно будет отработать в специально установленных для этого воротах”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.