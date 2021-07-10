10.07.2021, 12:10
ВИДЕО | В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
По меньшей мере 11 человек пострадали при падении воздушного шара на дом на Южном острове Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету NZ Herald.
Отмечается, что воздушный шар рухнул близ населенного пункта Эрроутаун.
По данным газеты, у двух человек серьезные телесные повреждения, для их госпитализации понадобились вертолеты, еще один получил средние повреждения, а восемь людей — травмы легкой степени тяжести. Все они были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.