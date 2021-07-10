Редкий побочный эффект от вакцин Moderna и Pfizer поражает молодых мужчин

Это крайне редкий побочный эффект, оговариваются в агентстве, однако по имеющимяя данным чаще он проявляется у молодых мужчин. Из 177 млн человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech — миокардит развился у 145 человек, перикардит — у 138.

На 20 млн привившихся препаратом Moderna зарегистрировано по 19 случаев того и другого побочного эффекта.

"Сообщения об этих эффектах крайне редки, и как правило они проявляются не очень сильно — пациент достаточно быстро восстанавливается после стандартного лечения и отдыха", — говорится в заявлении агентства.

Проявляются эти симптомы как правило в течение 14 дней после получения второй дозы вакцины.