13.07.2021, 22:01
Девушка дня. Молодая мама и очаровательная фигуристка Алла Лобода
Российская фигуристка Алла Лобода сообщила, что 6 июля родила дочь. Давайте поздравим ее и еще раз восхитимся красотой и обаянием этой девушки!
22-летняя фигуристка выступала в танцах на льду и завершила спортивную карьеру в 2019 году.
В паре с Павлом Дроздом она дважды становилась призером чемпионатов мира среди юниоров (2016, 2017) и трижды завоевывала серебро в финалах Гран-при среди юниоров.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.