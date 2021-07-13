Девушка дня
13.07.2021, 22:01

Девушка дня. Молодая мама и очаровательная фигуристка Алла Лобода

 
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Российская фигуристка Алла Лобода сообщила, что 6 июля родила дочь. Давайте поздравим ее и еще раз восхитимся красотой и обаянием этой девушки!

22-летняя фигуристка выступала в танцах на льду и завершила спортивную карьеру в 2019 году.

В паре с Павлом Дроздом она дважды становилась призером чемпионатов мира среди юниоров (2016, 2017) и трижды завоевывала серебро в финалах Гран-при среди юниоров.

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