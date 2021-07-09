Президент УЕФА: ЧЕ в нынешнем формате больше проводиться не будет

”Я бы больше так не делал. Слишком сложно и неправильно. Некоторым командам нужно покрывать расстояние более 10 000 километров, другим — около 1000. Это несправедливо для болельщиков. Одним фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку. Это же 4 с половиной часа полета! Слишком сложно”, — сказал Чеферин.

”Идея была интересная, но ее трудно было реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова”, — добавил он.

Евро-2020, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, начался 11 июня. На турнире осталось сыграть один матч — 11 июля в финале встретятся сборные Италии и Англии, встреча пройдет в Лондоне. Игры проходили в еще 10 городах Европы — Амстердаме, Риме, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Будапеште, Севилье, Бухаресте и Глазго.

В первоначальном списке значилось на один стадион больше, однако власти Ирландии отказались от идеи проводить свою часть турнира в Дублине, вследствие чего несколько игр были перенесены в Санкт-Петербург и Лондон. Кроме того, испанские матчи чемпионата Европы прошли не в Бильбао, как планировалось изначально, а в Севилье.

УЕФА постановил, что Евро-2020 будет проведен в различных городах по всей Европе в декабре 2012 года. Такое решение исполкома было вызвано тем, что в 2020 году чемпионату Европы по футболу исполнилось 60 лет, а возросшее с 16 до 24 команд число участников накладывает дополнительную нагрузку на организаторов. Отмечалось, что этот шаг поможет тем странам, которые не имеют стадионов современного международного уровня, построить необходимую инфраструктуру.

Решение о данном формате турнира принималось в то время, когда главой УЕФА был француз Мишель Платини. Впоследствии он был обвинен в коррупции и покинул свой пост. Словенец Александер Чеферин возглавил организацию в сентябре 2016 года.